Politie erkent fouten in zaak geterroriseerd Turks gezin in Giethoorn

In een uitgebreid statement schrijft de politie: 'Terugkijkend is de kern van wat we samen hebben geleerd, dat we nadrukkelijker van onze mensen vragen bij verschil van mening altijd een aangifte op te nemen'.

Racistische acties

Moeder Hatice Yilmaz en haar vijftienjarige zoon Yusuf zijn bijna een jaar lang slachtoffer van racistische pesterijen door een groep jongeren uit hun eigen dorp. "Yusuf, oprotten, kankerturk!", wordt er onder meer naar hem geroepen. Het gezin in Giethoorn wordt meerdere keren lastiggevallen en bedreigd, de auto wordt vernield.

De moeder deed meerdere keren aangifte, maar de politie deed het af als 'kattenkwaad', stelt Zembla. Pas bij de derde poging werd de aangifte aanvaard. Dat is te laat, stelt de politie nu. 'Zeker als daar discriminatoire aspecten een rol spelen. Als een aangever of slachtoffer het gevoel heeft dat er niet wordt geluisterd, of zich niet serieus genomen voelt, dat sta je 1-0 achter.'

De politie erkent dus dat in dit geval de aangifte eerder opgenomen had moeten worden. 'Mevrouw voelde zich weggestuurd en nog belangrijker, niet serieus genomen. Dit veroorzaakte schade in het vertrouwen in de politie. Dit bleek ook in het vervolgcontact de cruciale ontbrekende factor. De wijkagent heeft door intensieve bemoeienis deze broze relatie deels kunnen herstellen en heeft zich er nog nadrukkelijker mee bemoeid', staat in het politiestatement.

'Gruwelijk fout'

Meerdere deskundigen verbazen zich dat de eerste twee aangiftes vanwege discriminatie werden geweigerd. "Dit gaat in tegen de eigen richtlijnen van de politie", zegt Cyriel Triesscheijn, expert op het gebied van discriminatiebestrijding, tegen Zembla. “Dit is gruwelijk fout gelopen."

"Dit is het zoveelste incident van discriminatie en racisme tegen deze bevolkingsgroep", zegt voorzitter Zeki Baran van het Inspraakorgaan Turken in Nederland tegen het ANP. "Het is zo jammer. Dit is de zoveelste fout binnen het politieapparaat. Ook treurig om te zien dat deze mensen bij vrijwel alle instanties tegen een muur zijn gelopen. Dit is weer een klacht die niet serieus is genomen." Hij zegt de kwestie in Giethoorn aan te kaarten bij de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme en hij roept minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz op hier wat aan te doen.

Mensen helpen, de kwetsbaren in de samenleving beschermen en de wet handhaven waar nodig; dat is wat politiemensen doen en wat ons drijft. Daarbij is iedereen voor ons gelijk. [...] Dit is essentieel voor het behouden en het vergroten van het vertrouwen in de politie. En dat moet je niet alleen hardop zeggen, maar je moet het ook laten zien en iedere keer bewijzen. Het betreurt ons dat mevrouw de ervaring heeft dat haar vertrouwen is geschaad.

Straf

Zembla stelt dat er tegen de jongeren bewijs genoeg is, maar dat ze toch geen straf krijgen. De politie stelt dat er, in samenspraak met het OM, een gesprek is geweest met de jongeren.

'De incidenten zijn allemaal onderzocht met als doel de dader te achterhalen. Onderzoek leverde geen concreet bewijs op, maar wel vermoedens. Met die vermoedens en het doel voor ogen; de vernielingen, overlast en kwetsende beledigingen met discriminatoire aspecten te stoppen, is het gesprek aangegaan. De gesprekken werden gevoerd door onder andere de wijkagent in het bijzijn van de ouders van deze jongeren.'

In een van die gesprekken heeft een van de jongeren ook bekend een autospiegel te hebben vernield.