Vervoerder nachttrein naar Praag staat open voor stop in Oost-Nederland

De internationale nachttrein van Brussel naar Praag gaat komende zomer voor het eerst rijden. Zoals het nu lijkt drie keer per week, met stops in onder meer in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Bad Bentheim en Berlijn. In ons land dus alleen in het westen.

Kamerleden Omtzigt en Van der Plas (BBB) willen echter dat de nachttrein tussen Brussel en Praag ook stopt in Hengelo. De twee stelden hierover - samen met een aantal andere Kamerleden - vragen aan Vivianne Heijnen, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Heijnen antwoorde hierop dat zij hier niet over gaat, maar dat het een keuze is voor de vervoerder.

Die vervoerder is European Sleeper, een Nederlands-Belgisch initiatief, in 2021 opgericht en speciaal voor nachttreinen. Het traject Brussel-Praag is het eerste waarop deze vervoerder een nachtelijke treinreis gaat verzorgen.

Veel factoren

Als het aan Chris Engelsman, medeoprichter van European Sleeper ligt, is zo'n stop in Oost-Nederland best mogelijk. "Al wordt het voor de dienstregeling van 2022 heel moeilijk om dat in te passen. We zijn nog aan het kijken of het misschien kan, maar ik heb er een hard hoofd in. Als het gaat om 2023 zijn er meer mogelijkheden. We staan er zeker voor open en we vinden het ook mooi dat er veel vragen over gesteld worden. Maar we zijn wel van veel factoren afhankelijk."

Zo zou een extra stop betekenen dat de totale reis langer duurt. Wat daarbij ook meespeelt is een snelheidsbeperking waarmee de nachttrein in Nederland mogelijk te maken gaat hebben. Engelsman: "We kunnen met deze trein 140 kilometer per uur, maar op de meeste trajecten in Nederland mogen we van ProRail maar 100. Omdat de locomotief volgens ProRail te zwaar zou zijn, daarover zijn we nog met ze in gesprek."

"Daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met andere treinen op het spoor", vervolgt Engelsman. "En nog een punt is het onderhoud aan het spoor. Dat wordt vooral 's nachts gedaan en dit jaar staat er veel onderhoud op de planning. We weten nog niet hoe dat volgend jaar zal zijn."

Ongunstig tijdstip

In de overweging om al dan niet een stop in Oost-Nederland te plannen, speelde overigens ook het tijdstip waarop de nachttrein door onze regio gaat rijden, een rol. Want die is niet bepaald gunstig. Op de ‘heenreis’ van Brussel naar Praag zou een stop in Oost-Nederland ergens tussen 00.00 en 01.00 uur plaatsvinden. Op de terugweg nog dieper in de nacht, ergens tussen 04.30 en 05.30 uur. Engelsman: "Een stop op die tijden is voor niemand echt prettig. Niet voor mensen die willen instappen, maar ook niet voor de reizigers in de trein die dan mogelijk liggen te slapen."

Maar ondanks alle mitsen en maren, staat European Sleeper dus open voor een extra stop in het oosten van het land. De aanvraag voor de dienstregeling van 2023 moeten vervoerders medio april de deur uit doen. In augustus is er duidelijkheid over de trajecten en de stops, waarna in december van dit jaar de dienstregeling van 2023 in gaat.