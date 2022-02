Heel Lettele zit komend weekend aan speciaal Achtereekte-gebak: "Goud moet toch lukken"

"Dit is wel een hele bijzondere klus", bekent bakker Gert-Jan Bronsvoord. In de bakkerij in Dijkerhoek zet hij de vele honderden tompoezen in elkaar. "Ik ben al sinds 5.00 uur vanmorgen bezig. Vier jaar geleden, toen Carlijn voor het eerst aan de Olympische Spelen mee deed, hebben we dit ook gedaan. Toen hebben we er een paar duizenden verkocht. Dat hadden we niet verwacht."

'We kunnen nu niet achterblijven'

En ook dit jaar loopt het weer storm: "Vandaag moet ik er 350 leveren, voor morgen staan al 250 bestellingen, maar als er meer nodig zijn, maken we er gewoon nog een heleboel bij." Eerder deze week gingen de gebakjes ook al als zoete broodjes over de toonbank.

"Het idee is vier jaar geleden geboren", vertelt Victor Munster van Super Lettele, waar de gebakjes verkocht worden. "Toen ging Carlijn voor de eerste keer naar de Olympische Spelen. Het was toen zo'n succes dat we nu zeggen: we kunnen nu niet achterblijven."

Victor Munster van Super Lettele (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

'We vertellen haar er heel veel over'

In het dorp waar Carlijn Achtereekte vandaan komt, is op veel plekken te zien dat het dorp de schaatster volop steunt. Haar oude school is versierd, in de plaatselijke winkel staan Olympische ringen voor het raam en hangt een oranje trui met opdruk: 'Team Achtereekte'. Is de Olympische race van zaterdag het gesprek van de dag in Lettele? "Ja, dat kun je rustig zeggen", vertelt Munster. "

Wat krijgt Carlijn hier eigenlijk zelf van mee? "We vertellen haar er heel veel over", vertelt Tiny Voskuil, zichzelf 'bonusmoeder' van Carlijn noemend. "We hebben foto's van de school gestuurd, van de tompoezen hebben we natuurlijk verteld. Ik ga straks nog wat nieuwe foto's maken en die ga ik haar ook sturen."

Tiny Voskuil, 'bonusmoeder' van Carlijn Achtereekte (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

'Ik krijg er tranen van in mijn ogen'

"Ze vindt het helemaal geweldig. Het is zo'n enthousiaste meid", zegt Voskuil. "Ik krijg er tranen van in mijn ogen. Het is zo'n leuke lieve meid."

Gaat de steun uit Lettele Carlijn aan goud helpen? "Ik mag het hopen", zegt Munster. "We gunnen het haar van harte." Ook bakker Bronsvoord heeft goede moed: "Goud moet toch lukken," lacht hij. "Ik hoop het voor haar."

'Bonusmoeder' Tiny Voskuil: "We hopen dat ze een medaille wint en natuurlijk het liefst goud. Dat zou de mooiste bekroning voor haar zijn."