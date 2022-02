De nacht staat op, maar in de Overijsselse discotheken blijft het vooralsnog stil

De nacht komt weer tot leven, ook al is het maar voor één keer. Gisteravond om zeven uur werd het protest 'de nacht staat op' aangekondigd. De deuren van nachtclubs in heel Nederland staan op zaterdagavond 12 februari wagenwijd open. Een actie die vooral in Amsterdam en omstreken op veel bijval kan rekenen. Maar in Overijssel zijn de grote discotheken er niet echt voor te porren. "Het heeft geen zin."

Begrip voor de actie is er zeker wel, want sinds 15 maart 2020 is er weinig veranderd. Toen kondigde premier Rutte een lockdown aan voor heel Nederland. Inmiddels is het bijna twee jaar later, gaan we steeds verder van het slot af, maar de discotheken en nachtclubs zijn nauwelijks open geweest. "In Den Haag is te weinig aandacht voor het nachtleven", zegt Roelof Dijk, eigenaar van de gelijknamige discotheek in Lemele.

'Alles voor één keer opstarten'

Maar wie 12 februari denkt te gaan stappen bij Zaal Dijk, staat voor een dichte deur. "Wij doen er niet aan mee. Het is een hele organisatie om voor één keer alles op te starten." Michiel Bouwens, eigenaar van Boode in Bathmen, denkt er precies hetzelfde over. "Het heeft geen zin. En daarmee praat ik niet goed wat er allemaal in Den Haag gebeurt, absoluut niet. Maar ik denk niet dat dit de oplossing is. Dan wachten we liever tot het moment dat er op een normale manier weer iets kan."

En ook bij Dancing Bruins in Saasveld zijn ze niet enthousiast. "Ik kan niet voor één nacht 8.000 liter bier in de tanks gooien. Ik snap het statement wel, maar we moeten nog een paar weekjes geduld hebben", voorspelt eigenaar Patrick Bruins.

Het is een kwestie van uitzitten, want alle drie denken ze dat er versoepelingen aan zitten te komen. "We zijn al bezig met roosters maken", vertelt Dijk. "Die gaan in vanaf begin maart, dus ik heb er wel vertrouwen in." Bouwens wijst naar andere landen zoals Denemarken en Noorwegen. "Daar mag en kan alles weer. Dus ik denk dat we op redelijk korte termijn gaan versoepelen."

'Sta er vierkant achter'

Toch leeft de actie wel. De Instagrampagina van 'de nacht staat op' had binnen no time ruim 30.000 volgers en tientallen nachtclubs hebben al toegezegd mee te doen. Discotheek Lucky in Rijssen denkt erover om 12 februari ook de deuren open te gooien. "Ik sta er vierkant achter en steun het volledig. Maar we wachten eerst de reacties in Amsterdam af. Als daar mogelijkheden zijn, gaan we ook in gesprek met onze eigen gemeente. We zitten niet te wachten op een dwangsom", aldus eigenaar Rene Tijhuis.

Maar ook hij erkent dat het een hele onderneming is. "De biertanks en koelingen moeten vol, de programmering moet weer op peil zijn en je moet medewerkers inplannen. Dus als we iets gaan organiseren, dan is het iets kleins. Een klein zaaltje, bijvoorbeeld. Het grote geheel is niet operationeel te krijgen." En ook Tijhuis hoopt binnenkort op goed nieuws. "Ik denk dat we een paar weken achterlopen op Zweden en Denemarken. Ik verwacht op z’n laatst 1 april weer open te gaan."