Afschermen van adresgegevens wordt makkelijker voor ondernemers en bestuurders

Sinds dit jaar worden woonadressen afgeschermd in het handelsregister, maar voor zzp'ers zijn het woonadres en het vestigingsadres van hun bedrijf vaak hetzelfde. Je vestigingsadres laten afschermen, kan niet zomaar. Officieel moet je kunnen aantonen dat je wordt bedreigd.

Volgens de minister gaat de KVK hier de laatste tijd "coulanter mee om" en hoef je niet meer met allerlei bewijs te komen. Ook worden ondernemers tegenwoordig proactief benaderd met de vraag of zij hun adres willen afschermen.

Volgens Adriaansens staat de samenleving "op een kantelpunt" en begint het openbaar handelsregister te wringen. "We moeten kijken of onze systemen, in dit geval de KVK zoals die is ingericht, nog passen bij deze tijd en de risico's die spelen." Openbaarheid van adressen kan bijvoorbeeld voor freelance journalisten en zelfstandige advocaten leiden tot bedreigende situaties.

Bedreiging en intimidaties

Dat je niet altijd zelf de macht over je gegevens hebt, blijkt wel uit het verhaal van een journalist uit onze provincie. Via de Kamer van Koophandel lagen zijn privégegevens op straat, met ernstige bedreigingen en intimidatie op zijn thuisadres als gevolg. Het voorval gebeurde in 2021, maar nog steeds hangen er camera's van PersVeilig bij zijn huis en heeft hij een rechtstreeks lijntje met de meldkamer.

Het kabinet wil de wet nu gaan aanpassen. Per 1 juli moeten vestigingsadressen voor hele beroepsgroepen kunnen worden afgeschermd. Adriaansens noemde onder meer journalisten, advocaten en deurwaarders en zei dat er nog gekeken wordt naar andere groepen.

Fraudebestrijding

Voor iedereen de mogelijkheid om het vestigingsadres af te schermen gaat de minister te ver, omdat openbaarheid bijdraagt aan de bestrijding van misbruik. "Het register is er zodat je weet met wie je zaken doet. We moeten oppassen dat we de fraudebestrijding niet helemaal ondermijnen."

Adriaansens ging in het debat ook in op voorstellen van partijen in de Kamer om de privacy van ondernemers beter te waarborgen. Zo wil ze kijken naar een idee van de PvdA om een opt-in te regelen, waardoor een adres automatisch is afgeschermd, tenzij een ondernemer zegt dat het openbaar moet zijn.

En de minister gaat ook kijken naar een idee van de SP om ondernemers een postbus aan te bieden, zodat ze niet meer hun privéadres hoeven te gebruiken. Voor freelance journalisten is dit bijvoorbeeld al mogelijk via de vakbond NVJ.