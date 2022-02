Chauffeurs hebben status 'essentieel', maar voelden zich tijdens lockdown niet serieus genomen

"En dat heeft een hele impact gehad op de chauffeurs", weet Roy van Verseveld, manager bij Vos Transport Group in Deventer. "Als de vrachtwagens stil staan, betekent dat gewoon lege schappen. De mensen mogen dat wel iets meer beseffen."

Geen gastvrijheid

Volgen Van Verseveld is zijn personeel tijdens de coronacrisis niet goed behandeld. "Om te zeggen dat we als uitschot behandeld zijn, gaat misschien wat ver. Maar het kon echt niet meer hoe het ging. Er was gewoon geen gastvrijheid. Mensen waren angstig, vooral in het begin van de pandemie. Maar als je een paar uur bij een klant staat als chauffeur en je hebt gewoon niet de mogelijkheid om even naar het toilet te gaan... Dat zouden we allemaal heel vervelend vinden."

Daarnaast waren de chauffeurscafés lange tijd gesloten en ook dat hakte erin. Van Verseveld: "Chauffeurs zijn best sociale mensen. Dat sociale contact bij een klant, even een praatje maken. Of met andere chauffeurs in een wegrestaurant. Dat is zo belangrijk en dat was allemaal weg."

'Schrijnend'

"Het was heel schrijnend", zag ook Irma Hellegers. Ze is eigenaresse van wegrestaurant Frans op den Bult in Deurningen en verwelkomt al jaren vele chauffeurs. "Een chauffeur heeft natuurlijk het liefst elke dag thuis eten en een douche. Maar dat kan gewoon niet als ze onderweg zijn en daarom zijn wij er op hun route. Als dan door de overheid wordt opgelegd dat dat ook niet kan, waar moet een chauffeur dan nog heen?"

Wat Hellegers raakte, is dat wegrestaurants lange tijd gesloten moesten blijven, omdat zij, in tegenstelling tot de transportsector zelf, niet de status 'essentieel' hadden. "Maar eigenlijk staat een chauffeur nog boven de essentiële winkels. Want als een chauffeur zijn werk niet goed kan doen, dan zijn de essentiële winkels leeg. Dan komen de vaccins niet bij de GGD en de teststraten hebben ook niks."

Strijd gevoerd

Inmiddels is de situatie veranderd. Terwijl de reguliere horeca eind november de deuren moest sluiten na vijf uur 's middags, mochten wegrestaurants open blijven. "We hebben samen met andere wegrestaurants een strijd gevoerd", zegt Hellegers. "Dat heeft ertoe geleid dat we nu essentieel zijn voor de vrachtwagenchauffeurs. Dus iedereen die onderweg is voor het werk, mag gewoon bij ons komen eten."

Toen de wegrestaurants na lange tijd weer open mochten voor chauffeurs, zorgde dat dan ook voor emotionele taferelen. "Dat was niet te beschrijven. We hebben gewoon mensen gehad die hier huilend aan tafel zaten. Omdat ze hun koffie weer uit een gewoon kopje kregen. En het eten op een normaal bord met goed bestek. Hoe triest kan je het hebben? En daar schiet je zelf ook van vol. Het gaat me aan het hart. Met mijn man ben ik nu veertig jaar bezig in de zaak, maar zoiets hadden we nog nooit meegemaakt. En we hopen het ook nooit meer mee te maken."