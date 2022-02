Nieuwe schaderegeling voor gedupeerden kanaaldrama een dode mus: "Dit verdienen de mensen niet"

Ze zijn blij gemaakt met een dode mus, dat is de teneur. In september kondigde de provincie Overijssel een nieuwe, 'ruimere' schaderegeling aan voor de gedupeerde bewoners van kanaal Almelo-De Haandrik. Maar puntje bij paaltje pakt die regeling voor vrijwel alle bewoners precies zo uit als de eerste regeling. Slechts vijf gedupeerden krijgen een iets hoger bedrag dan aanvankelijk was toegekend. "Wéér een teleurstelling."

"Het klonk mooi, maar de praktijk is weerbarstig. Die nieuwe regeling heeft niets opgeleverd", zegt Harry Broekhuizen van de stichting Kant Nog Wal, die opkomt voor de belangen van de gedupeerde bewoners.

De eigenaren van ongeveer 400 huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik kampen sinds een kleine vier jaar met schade aan hun woningen, van scheuren in muren tot complete verzakking van huizen. De problemen begonnen kort na de werkzaamheden aan het kanaal, waarmee het geschikt werd gemaakt voor grotere vrachtschepen.

De ongerustheid bij mensen die soms al jaren in de penarie zitten, is daarom weer onverminderd groot, zien ze bij Kant Nog Wal. "De zorgen komen weer sterker terug", zegt Broekhuizen. "Die aangepaste schaderegeling, die hadden de mensen in hun hoofd zitten. Die gaf hoop, voor even. Maar die hoop heeft inmiddels dus weer geleid tot een volgende teleurstelling. En dat komt dubbel zo negatief terug..."

Wat veel gedupeerden dwars zit, zegt Broekhuizen, is dat met de contra-expertises (de schaderapporten in opdracht van de bewoners zelf) 'niets' wordt gedaan. "Dat blijft het verhaal."

Schaderapporten die de provincie liet opstellen, vallen vaak laag uit. Die in opdracht van de bewoners komen vaak tienduizenden euro's hoger uit. "Wat hebben mensen aan cosmetisch herstel? Niets. Je kunt wel een scheur in de muur repareren, maar als de fundering van je huis doormidden is..."

Weinig bezwaren, goed nieuws?

Ruim honderd schademeldingen werden door de provincie helemaal afgewezen. En van de gedupeerden die géén recht hebben op de wettelijke schaderegeling maar op een subsidie, maakten twee op de drie geen bezwaar tegen het hun toegekende schadebedrag.

Als het erop aankomt, is het: waar kunnen wij aantonen dat de schade niét door ons komt? Harry Broekhuizen

Volgens de Stichting Kant Nog Wal is dat lage aantal bezwaren niet per se goed nieuws. Integendeel: "Veel mensen weten niet eens wat een beschikking is (besluit over de schade, red.), hoe ze bezwaar kunnen maken en wat het verschil is tussen de subsidieregeling en de wettelijke schaderegeling", zegt voorzitter Harry Broekhuizen. "Dat is een heel groot probleem."

Niks ruimhartig

Hij wordt er soms een beetje moedeloos van, zegt Broekhuizen. "Mensen willen perspectief, maar de toekomst is heel ongewis. Het duurt maar en het duurt maar, en er is soms totale willekeur: terwijl de een 2.000 euro krijgt terwijl de fundering doormidden is, krijgt een ander 10.000 euro om de carport te repareren..."

Behalve die willekeur, moet Broekhuizen nog iets van het hart: "Er wordt door de provincie steeds gesproken over dat ze 'ruimhartig' zijn bij de schadeafhandeling. Maar als het erop aankomt, wordt het steeds een juridisch verhaal. Dan is het: waar kunnen wij aantonen dat de schade niet door ons komt. Dat verdienen de mensen niet."