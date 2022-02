Steenwijkerland betreurt gebrek aan oplossing voor geterroriseerd Turks gezin in Giethoorn

De gemeente Steenwijkerland noemt de situatie rond een Turks gezin in Giethoorn 'uiterst vervelend'. Uit onderzoek van het tv-programma Zembla blijkt dat het gezin het slachtoffer is van racistische pesterijen en vernielingen. Ook zouden gemeente en politie steken hebben laten vallen toen het gezin hulp zocht en aangifte deed.

In een schriftelijke reactie zegt de gemeente: "Dat mevrouw en haar zoon overlast ervaren in een omgeving waar zij zich thuis zouden moeten voelen, vinden we uiterst vervelend. De bescherming van de privacy van alle betrokkenen laat niet toe dat we uitspraken doen over individuele inwoners. Aan dat wettelijk kader houden we ons."

'Nog geen oplossing'

De gemeente stelt verder in de verklaring dat er overleg is geweest tussen de burgemeester, de politie en het OM. Ook zijn er gesprekken geweest met het gezin en de jongeren. "Dat dit tot nu toe nog niet tot een goede oplossing heeft geleid, betreuren we", schrijft de gemeente.

Moeder en zoon zijn volgens de gemeente altijd welkom bij burgemeester Bats voor een persoonlijk gesprek.

Strafbare uitspraken

Het tv-programma Zembla portretteerde moeder Hatice Yilmaz en haar vijftienjarige zoon Yusuf. Ze zijn al bijna een jaar lang slachtoffer van racistische pesterijen door een groep jongeren uit hun eigen dorp.

Tot vijf keer toe werd een autospiegel kapotgetrapt en de jongeren roepen racistische leuzen zoals: "buitenlanders rot op naar je eigen land", "Yusuf kankerturk" en "rot op uit ons dorp". Deskundigen noemen die uitspraken strafbaar.

Politie

De moeder deed meerdere keren aangifte het racistische geweld, maar de politie deed het af als 'kattenkwaad', stelt Zembla. Pas bij de derde poging werd de aangifte aanvaard.

Dat is te laat, stelde de politie vandaag in een verklaring. "Zeker als daar discriminatoire aspecten een rol spelen. Als een aangever of slachtoffer het gevoel heeft dat er niet wordt geluisterd, of zich niet serieus genomen voelt, dat sta je 1-0 achter."