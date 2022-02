Lia (19) is finaliste Miss Beauty Overijssel: "The Voice-rel houdt mij niet tegen"

"Het is absoluut geen vleeskeuring." Lia Arun (19) uit Enschede wil het gezegd hebben. Ze is finaliste van Miss Beauty Overijssel, de voorwedstrijd van Miss Nederland. Naast dat ze vindt dat het imago van de verkiezing onjuist is, laat ze zich ook niet tegenhouden door de The Voice-rel. "Ik sta mijn mannetje wel."

Het was uiteraard ook het gesprek van de dag bij de 21 finalisten van Miss Beauty Overijssel: The Voice-rel. "Ik stond perplex toen ik het hoorde", vertelt Lia Arun. "Ik vond het verschrikkelijk. Ik kijk het programma als sinds ik kind was, dus dit komt heel onverwachts."

De missverkiezing is ook een 'talentenjacht' waarbij machtsposities een rol spelen. Toch is Arun geen moment gaan twijfelen of ze wel mee wilde doen. "Ik weet mijn grenzen te trekken en ben niet bang om iemand aan te spreken als diegene te ver gaat. We krijgen ook goede begeleiding van de organisatie hoe we om moeten gaan met bijvoorbeeld 'foute fotografen'. Tot nu toe heb ik zelf nog niets meegemaakt waar ik mij twijfels bij had."

Foute fotografen

Elke deelneemster wordt begeleid, legt organisator - en Miss Nederland 2014 - Charina Bartels uit. "We coachen en begeleiden de meiden het gehele traject. Hoe ze om moeten gaan met contracten bij modellenbureaus, welke fotografen ze niet mee moeten werken en hoe ze om moeten gaan met social media."

Vroeger was het een vleeskeuring Charina Bartels, organisator

"Je merkt dat er mensen zijn die in de modellenwereld 'gebruik' van je willen maken", legt Arun uit. "Mensen met veel volgers op social media bijvoorbeeld. Maar ze willen je ook sturen. Bijvoorbeeld dat ze zeggen dat je moet afvallen. Je moet goed je eigen grens trekken en daar ook aan vasthouden. Er zijn genoeg plekken waar het wel goed gaat."

Maar het blijft niet alleen bij trainingen over mogelijke gevaren, want de finalisten krijgen ook fysieke training voor de finale. "We oefenen het lopen op een catwalk en we sporten met ze. Uiteindelijk moeten ze het tijdens de finale in maart laten zien", legt organisator Bartels uit.

Vleeskeuring

Op de catwalk lopen, een bikinironde en fotoshoots. De verkiezing heeft alles weg van een 'vleeskeuring'. Toch is Bartels het daar niet mee eens. "Dat is echt iets van vroeger. Toen was alles in badpak en mochten de dames niets zeggen. Nu gaat het veel meer om het innerlijk."

Arun vult aan: "Natuurlijk tellen de looks mee. Maar het gaat er ook om hoe je bent. Je moet jezelf kunnen presenteren. Het gaat er om wie je bent en waar je voor staat. Innerlijk is echt een heel belangrijk deel."

Get out your comfortzone en ga d'r voor! Lia Arun (19)

De finale van Miss Beauty Overijssel is op 20 maart. Winnen is natuurlijk het doel voor Lia Arun, maar ze wil meer dan dat. "Ik zie dit als een kans om een bereik te creëren. Dit is een podium dat ik wil pakken. Ik sta nog steeds perplex dat ik in de finale sta. Ik deed eigenlijk mee omdat ik uit mijn comfortzone wilde stappen. Ik hou van presenteren en in de spotlights staan en dat kan ik hier doen."

Tv-presentator

Ze heeft een concreet doel voor ogen. "Ik wil een boodschap overbrengen: Get out your comfortzone en ga d'r voor! Je moet elke kans grijpen om je te ontwikkelen. Weet dat je veel in huis hebt en dat is ook hoe je het meeste succes weet te behalen."

Zelf hoopt Arun op een carrière als presentator. "Op televisie lijkt mij heel gaaf! Maar het kan natuurlijk ook in een andere rol als presentator."

Voor de finale van 20 maart kan iedereen stemmen op zijn of haar favoriet. "Die stemming telt voor tien procent mee, de vakjury beslist uiteindelijk. "Spannend is het zeker... Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen op mij stemmen."