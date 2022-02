Bloemen in Ommen: ruim twee miljoen coronavaccins gezet in Overijssel

In de regio IJsselland werd donderdagmiddag in het multifunctionele centrum Carrousel in Ommen de miljoenste prik gezet. Deze mijlpaal werd bij GGD Twente al wat eerder bereikt.

Kleine kernen

De priklocaties in de kleinere kernen zijn volgens GGD IJsselland een succes. Vanaf deze week zijn er priklocaties in alle elf gemeenten in deze regio. Eerder waren priklocaties in bijvoorbeeld Dalfsen, Kampen en Raalte al geopend. De toegang is zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Mensen die moeilijk kunnen reizen naar Zwolle, Deventer of Hardenberg, kunnen nu een prik halen bij hun in de buurt.

In de wijken

De GGD Twente is deze week begonnen met wat ze noemen 'het fijnmazig vaccineren in wijken'. Dat vond donderdag plaats in Daarle, vrijdag gebeurt dat in Hengelo, zaterdag in Oldenzaal en zondag in Overdinkel. Daarnaast werd er meerdere dagen geprikt in Vroomshoop en volgende week gebeurt dat in Weerselo.

Op de locaties in de kleinere kernen kunnen mensen terecht voor de eerste, tweede en de boosterprik. Een afspraak maken is niet nodig, een geldig legitimatiebewijs is voldoende.