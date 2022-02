Autokraker steelt uit bedrijfsbussen in Staphorst, Hasselt en Hengelo en draait tien maanden de cel in

Hij brak in bij bedrijfsbussen in Staphorst, Hasselt en Hengelo en uiteindelijk liep de 31-jarige man uit Nieuwegein tegen de lamp. Vandaag veroordeelde de rechtbank in Almelo hem tot een celstraf van tien maanden. Een 24-jarige medeverdachte uit Utrecht kreeg 180 uur werkstraf.

De twee werden gepakt bij een politiecontrole in de buurt van Apeldoorn. Agenten zagen in de auto gereedschap liggen dat net was gestolen uit een bus van een Hengeloos tuiniersbedrijf. Bij dat bedrijf waren de ramen van meerdere bussen ingeslagen, maar slechts bij één bus werd gereedschap weggenomen. Het was makkelijk herkenbaar, omdat de naam van een werknemer prominent op het gereedschap stond.

Ook werd al snel duidelijk dat de 31-jarige eveneens verantwoordelijk was voor autokraken bij twee bedrijven in Staphorst. Daar werden ook meerdere ruiten van bussen ingeslagen en verdwenen navigatiesystemen, net als bij een bestelbus van een bedrijf in Hasselt. Het gebeurde allemaal in juli 2020.

Ellenlang strafblad

De inwoner van Nieuwegein werd eerder al vaak veroordeeld voor autokraken die hij pleegde door het hele land en zelfs in België. Zijn strafblad is inmiddels 39 pagina's dik, achter elkaar gelegd twaalf meter lang. De officier van justitie eiste onlangs vier maanden cel tegen de 31-jarige. De rechter gaat nog een stap verder met het opleggen van deze forsere celstraf.