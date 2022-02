Teruggehaalde IS-vrouwen worden opgesloten in penitentiaire inrichting Zwolle

De vijf vrouwen die met hun elf kinderen zijn teruggehaald uit het Koerdische vluchtelingenkamp Al Roj in het noorden van Syrië, worden opgesloten in de penitentiaire inrichting in Zwolle. Ze landen naar verwachting vanavond op Schiphol.

Dat meldt NOS.

De vrouwen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en/of het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Drie van hen, Hafida H. (30), Nawal H. (36) en Amber K. (26), staan op de Nationale Terrorismelijst. Het kabinet heeft hen en Meryem S. en Naima el O. uit Al Roj laten ophalen, nadat de rechter vorig jaar een harde deadline had gesteld.

PI Zwolle

Het vijftal gaat naar de enige terroristenafdeling voor vrouwen in Nederland: de penitentiaire inrichting in Zwolle. Omdat dat zowel een huis van bewaring (voor voorarrest) is, als een gevangenis, zitten ze op dezelfde locatie als veroordeelde IS-vrouwen opgesloten. Er is plek voor tien vrouwen, maar dat kan snel worden uitgebreid, zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Sinds 2012 zijn zo'n 100 vrouwen naar IS-gebied uitgereisd, naast zo'n 200 mannen, blijkt uit cijfers van de AIVD. Zo'n 120 volwassen uitreizigers zitten nog in Syrië, Irak of Turkije. Van hen verblijft ongeveer een derde in de Syrisch-Koerdische kampen Al Roj en Al Hawl. Ongeveer 100 uitreizigers zijn in Syrië overleden. 65 zijn terug in Nederland en 20 verblijven in een ander land waarvan zij ook de nationaliteit hebben, zoals Turkije.

Celstraffen

Meerdere teruggekeerde uitreizigers zijn veroordeeld tot celstraffen en er lopen meerdere strafzaken. Zo staat Angela B. uit Soesterberg morgen voor de rechter. Zij wordt verdacht van het afreizen naar IS-gebied en van het ronselen van andere vrouwen.

In 2014 vertrok ze naar het strijdgebied in Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. Ze trouwde er met een strijder en kreeg een dochter en een zoon. Beiden kwamen om. Eind 2020 meldde B. zich met haar zoon bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. In januari vorig jaar vloog ze onder begeleiding van de marechaussee naar Nederland, waar ze werd aangehouden.

Andere IS-vrouwen die eerder werden veroordeeld, zitten hun straf momenteel uit. Zo werd Kaoutar S. uit Gouda vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van drieënhalf jaar en Siobhan W. tot drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

En Fatima H. uit Tilburg kreeg vorig jaar vier jaar cel opgelegd voor deelname aan IS. Ze reisde op 17-jarige leeftijd naar Syrië en was getrouwd met een Belgische IS-strijder, die in 2017 om het leven kwam. Met haar twee kinderen keerde ze in 2019 via Turkije terug naar Nederland.