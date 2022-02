Ziekenhuis MST in Enschede stopt definitief met handen schudden, ook na corona

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede schaft het geven van handen definitief af. Dat vindt het ziekenhuis veiliger, ook in de toekomst, als de coronapandemie voorbij is. Groeten mag hier voortaan alleen met woorden.

Het afschaffen van handen schudden "was een maatregel waar we allemaal erg aan moesten wennen, omdat handen schudden onderdeel is van onze cultuur", erkent het hospitaal op de eigen site. "In het kader van veilige zorg aan patiënten hebben we besloten het handen schudden niet terug te laten komen." Ook alternatieve manieren met fysiek contact behoren in het MST tot het verleden.

'Verstandig'

Een woordvoerder van de Patiëntenfederatie noemt het besluit van MST verstandig, als dat betekent dat het besmettingen van virussen tegengaat. "Er heeft zich nog nooit een patiënt gemeld die het de afgelopen twee jaar vervelend vond dat er geen hand werd geschud. Het belangrijkste is dat de patiënt het gevoel heeft dat hij of zij gezien wordt. Dat hoeft niet per se met het geven van een hand", aldus de woordvoerder tegenover het ANP.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat desgevraagd weten geen zicht te hebben of andere ziekenhuizen ook van plan zijn het handen schudden volledig in de ban te doen. "Een ziekenhuis mag dit helemaal zelf bepalen", laat een woordvoerder weten.