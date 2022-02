Drieënhalf jaar cel geëist tegen verdachte van schietpartij Twekkelerveld Enschede

Gat in de ruit van een seniorenwoning na schietpartij in de wijk Twekkelerveld in Enschede (Foto: RTV Oost / Onder de Loep)

Rond half twee in de nacht klinken er plots meerdere knallen op de Meteorenstraat in de Enschedese wijk. Al snel wordt duidelijk dat er geschoten is, meerdere kogels zijn ingeslagen in een zorgwoning aan de overkant. De bewoners, een bejaard stel van wie de vrouw in een rolstoel zit, zijn zich kapot geschrokken. Zeker als duidelijk wordt dat de man vlak voordat de kogels door de ramen vlogen nog een kijkje nam in de woonkamer, omdat zijn vrouw iets dacht te horen.

Er moet geschoten zijn vanuit een flat aan de overkant, blijkt als de kogelbaan wordt onderzocht. In die woning wordt de 25-jarige verdachte aangehouden. Hij beweert van niets te weten, maar onderzoek wijst uit dat zijn DNA op een gevonden huls zit. Ook worden sporen van kruit op zijn handen gevonden.

Tweede schutter

Op de plek van de schietpartij worden hulzen van verschillende kalibers gevonden. Alles wijst erop dat er een tweede schutter is. Vermoedelijk is er door meerdere personen op elkaar geschoten. Wat en waarom blijft tijdens de strafzaak onduidelijk.

De verdachte, die al vanaf zijn twaalfde in beeld is bij politie en justitie, ontkent dat hij überhaupt iets met de strafzaak van doen heeft. Sterker nog, hij zegt dat hij wel in de woning was, maar dat hij met zijn honden op zijn kamer zat en niets gehoord heeft. Ook zei de man nooit de naam van een mogelijke schutter te noemen, uit angst om zelf neergeschoten te worden.

Verklaring

Dat zijn DNA op een huls zat, dat kan wel kloppen, vertelde hij de Almelose rechters donderdag. "Die heb ik opgepakt en weggegooid, Wat moet ik er anders mee? Op mijn nachtkastje zetten?" De schotresten komen van een dagje schieten op een Turkse schietbaan tijdens een vakantie eind juli.

Dat laatste lijkt niet te kloppen, aldus de officier van justitie. Schotresten blijven niet eeuwig op handen achter. En zeker geen twee weken of langer. Of de man had al die tijd niet mogen douchen en zijn handen goed verpakt moeten hebben. En over dat laatste is ook een bijzonderheid. Na zijn aanhouding kreeg de man speciale zakken om zijn handen, bedoeld om eventuele sporen veilig te stellen. Die maakte hij kapot, mogelijk om kruitresten te verwijderen.

Eerdere mishandeling

De 25-jarige mishandelde in 2016 een man in Hengelo. Toen hij hoorde dat hij gezocht werd, ging hij ervandoor naar Turkije. Pas een jaar later kwam hij terug naar Nederland. "Als ik echt had geschoten, dacht je dan dat ik gewacht had tot de politie kwam? Dan was ik toch allang weggeweest?"

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.