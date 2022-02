Commissaris van de Koning Heidema spreekt Duits parlement toe (en dat is best bijzonder)

De Overijsselse Commissaris van de Koning Andries Heidema is vandaag in Düsseldorf om het parlement van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen toe te spreken. Zijn optreden volgt op de uitnodiging van de Duitse commissie Europa Internationaal om de samenwerking in de grensregio te bespreken.

Heidema heeft de uitnodiging dankbaar aanvaard, zo geeft hij aan. "Ik zie het als een ideale gelegenheid om de bereikte resultaten van samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse grensregio's in de afgelopen jaren nog eens extra te benadrukken."

Open grenzen

"Want de coronacrisis heeft aangetoond dat de grensoverschrijdende samenwerking haar vruchten afwerpt", meent de Overijsselse commissaris. Immers, in Europa was de grens tussen Nederland en Duitsland een van de weinige grenzen die ondanks alle coronamaatregelen open bleef voor grensverkeer."

Heb besloten om bij nonnetjes in Vught mijn Duits beter te maken Andries Heidema

Vanzelfsprekend is de goede samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse grensregio's niet, zegt Heidema. ''Dat is soms best moeilijk gezien de cultuurverschillen tussen beide landen, maar het gaat steeds beter."

Bijzonder optreden

De bereidheid om de verschillen tussen de grensregio's Overijssel en Nordrhein-Westfalen te overbruggen is er van beide kanten. Maar dat het er nu toe leidt dat de Overijsselse Commissaris van de Koning zijn opwachting mag maken in het parlement van een Duitse deelstaat is best wel bijzonder, zegt Heidema. "Ik heb begrepen dat zoiets niet vaak is voorgevallen."

Nonnetjes in Vught

Heidema heeft zijn toespraak in de Duitse taal goed voorbereid. "Ik beheerste wel het middelbaar school Duits, maar heb toch maar besloten om er een paar dagen bij de nonnetjes in Vught aan te wijden om mijn Duits beter te maken."

Podiumvrees voelt hij niet. "Waar ik me maar aan vastklamp, is dat Nederlanders over het algemeen beter Duits spreken dan andersom."

Duits tegenbezoek

Zijn Duitse collega kan alvast in de leer bij de nonnetjes in Vught voor het houden van een toespraak in het Nederlands. Er zijn plannen in de maak voor het organiseren van een Duits tegenbezoek later. "Maar dat wordt wat groter dan uitsluitend een ontmoeting met de Provinciale Staten. Ik wil daar meer Overijsselse partijen bij betrekken. Daar is de grensoverschrijdende samenwerking te belangrijk voor", aldus Heidema.