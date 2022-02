Deventer gaat op zoek naar locatie regionale woon-zorgvoorziening

Volgens de gemeentes Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen ontbreekt het in de regio aan voldoende opvangplekken voor mensen met een langdurige psychische achtergrond of verslaving. Om deze mensen een eigen woonplek te kunnen aanbieden, gaat Deventer op zoek naar een geschikte locatie binnen de eigen gemeentegrenzen.

“Vaak wonen deze mensen ten onrechte in een tijdelijke opvang of ergens anders,” zo stelt wethouder Carlo Verhaar van de gemeente Deventer.

Op dit moment herbergt Deventer de meeste inwoners die onterecht wonen in een tijdelijke opvang of wel in een andere opvang locatie. Daarom is er besloten om te gaan zoeken naar een locatie binnen de grenzen van de gemeente en niet ergens anders: “Als gemeentes werken wij samen op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Tijdens onze gesprekken bleek dat Deventer, als centraal punt, de meest logische locatie voor deze voorziening.”

Zoektocht naar locatie

Toch kan het nog wel een hele tijd duren voordat Deventer beschikt over een dergelijke woon-zorgvoorziening. De komende tijd zal eerst zorgvuldig gezocht gaan worden naar een potentiële locatie, waar voldoende ruime is om minimaal 25 inwoners te kunnen herbergen. Volgens Carlo Verhaar kan het vervolg nog wel even duren: “Wij hebben de opdracht gegeven om snel op zoek te gaan naar een potentiële locatie. Wij hopen dit traject nog dit jaar te kunnen afronden. Hoelang het duurt voordat er daadwerkelijk een woon-zorgvoorziening staat, durf ik echt nog niet te zeggen.”

De bewoners zullen de beschikking krijgen over onder meer een eigen leefruimte, om zich te kunnen terug trekken. Mochten de inwoners de behoefte hebben om dingen te ondernemen of even onder de mensen te zijn, kunnen zij aanschuiven bij de dagbesteding. Hier zal onder meer aandacht worden geschonken aan contacten leggen, het leren met geld om gaan of het onderhouden van je eigen woonruimte.

Tactus

“Verslavingszorg Tactus gaat de komende tijd aan de slag met de ontwikkeling van deze voorziening,” zo zegt Verhaar. Tactus beheert momenteel meerdere opvangen in het centrum van Deventer, waaronder een nachtopvang. Verhaar vervolgt: “Wij hebben Tactus nadrukkelijk de opdracht gegeven om de omwonenden vroeg in te lichten, wanneer er een locatie op het oog is. Het is belangrijk om ook de omwonenden achter dit plan te krijgen, voordat er iets gerealiseerd kan worden.”

Hoewel er nadrukkelijk gezocht gaat worden binnen de gemeentegrenzen van Deventer, zullen de kosten volgens Verhaar gezamenlijk gedragen gaan worden: “Wij hebben als gemeentes een gezamenlijk budget waarvan wij dit project zullen gaan bekostigen. Dit potje is groot genoeg om alle kosten te dekken. Dus het is niet zo dat wij als gemeente iets extra’s hebben moeten bijleggen.”