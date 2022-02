Twentse gemeenten hameren op zorgvuldig onderzoek naar noordtak Betuwelijn

De veertien gemeenten van Regio Twente nemen gezamenlijk een standpunt in over de mogelijke aanleg van de Noordtak, een noordelijke aftakking van de Betuwelijn door Twente en de Achterhoek. De gemeenten willen dat alle belangrijke aspecten in kaart gebracht worden die bij spoorgoederenvervoer van belang zijn, vóórdat er gesproken wordt over de aanleg van een nieuwe spoorlijn.

Over de mogelijke aanleg van een nieuwe spoorlijn voor zware goederentreinen is onrust ontstaan in Twente. Gemeenten als Hengelo, Oldenzaal, Haaksbergen en Hof van Twente vrezen in beeld te komen voor een spoorlijn, die als nieuwe aftakking van de Betuwelijn is bestemd voor goederenvervoer vanuit de haven van Rotterdam naar Duitsland.

Er zijn voor deze spooraftakking vijf varianten aangemerkt, die in een nieuw onderzoek onder de loep worden genomen. Drie spoorvarianten lopen deels door Twente: de bestaande spoorlijn van Zutphen naar Hengelo, de bestaande spoorlijn van Deventer naar Oldenzaal en een nieuw aan te leggen lijn vanuit de Achterhoek via Hengelo naar Oldenzaal.

Goede afweging

Twente wil graag dat alle belangrijke aspecten in kaart gebracht worden die bij spoorgoederenvervoer van belang zijn. Als dat heeft plaatsgevonden, kan een goede afweging worden gemaakt van de voor- en nadelen van een nieuwe spoorlijn ten opzichte van het gebruik van bestaande spoorlijnen. En pas daarna kan een besluit genomen worden.

Portefeuillehouder Gerard Gerrits van Verkeer en Vervoer Regio Twente: "In Twente is het goederenvervoer over spoor een vast agendapunt bij al onze overleggen. Wij stemmen ook af met de andere betrokken regio’s in Oost-Nederland, omwonenden van de bestaande routes, de provincie én met Kamerleden."

Spoorvarianten

De Regio Twente hamert op de noodzaak dat het onderzoek naar de beste route voor spoorgoederenvervoer door Oost-Nederland volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd, voordat er een besluit over genomen wordt. Ook willen de Twentse gemeenten in het overleg en de besluitvorming worden meegenomen als volwaardig gesprekspartner voor RONA, andere spoorgemeenten, provincies, vervoerders en de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Al deze partijen zijn vertegenwoordigd in het Bestuurlijk Overleg goederenvervoer Oost-Nederland en betrokken bij het onderzoek GNOE (Goederenvervoer Noord Oost Europa).

Is er wel behoefte?

De keuze voor de Noordtak ligt voor de Twentse gemeenten niet voor de hand, zegt Gerrits daarover. "Het onderzoek zal eerst moeten uitwijzen of er überhaupt behoefte aan een extra goederenspoor is. En vervolgens moet worden onderzocht wat de beste routekeuze is."

Voor Twente zal goed in beeld moeten worden gebracht of het bestaande spoor in deze regio de huidige en toenemende drukte wel kan verwerken. Over de start van het onderzoek wordt door de verantwoordelijk staatssecretaris medio 2022 besloten.