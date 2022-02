Zembla-aflevering over Turks gezin laat bittere nasmaak achter in Giethoorn

Bewakingsbeelden tonen een groep jongeren, die 's nachts langs het huis fietst van Yusuf (15) en zijn moeder Hatice. "Yusuf, kanker Turk!", schreeuwt een van de jongens.

Het fragment, dat voorbijkomt in de aflevering, is het is het topje van de ijsberg. Regelmatig krijgt het gezin bezoek van jongeren die kastanjes tegen de ruit gooien of de auto vernielen.

Niet bij barbecue geweest

'Eenzijdig' is de term die we blijven horen op straat in Giethoorn. Buurtbewoners zeggen dat moeder Hatice altijd 'betrokken was bij de buurt', maar de laatste tijd afstand neemt. "We organiseerden altijd een buurtbarbecue", zegt een vrouw die schuin tegenover het gezin woont. "Ze is twee of drie keer geweest. De laatste keer zou ze ook komen, maar kwam ze niet. Dan denk ik: wil je er bij of wil je er niet bij?"

Spiegels van de auto trappen gaat haar te ver. "Maar dat ze het dorp zo te kakken zet, vind ik erg jammer voor Giethoorn. Dit is een heel gemoedelijk dorp."

Ook gaat het te ver om van racisme te spreken, zegt een buurman. "Als iemand buiten de groep valt, kan hij gepest worden zonder dat het met racisme te maken heeft. Als mensen met de gemeenschap meedoen, worden ze niet gediscrimineerd."

Vlaggen en bord voor ruit

Anneke Scholten woont naast Hatice. Ze baalt van de uitzending, al heeft zij al langer het idee dat Hatice niet eerlijk behandeld wordt. "Ik heb altijd goed contact met haar gehad. Als zij problemen had op school, dan belde ik wel eens voor haar naar de school. Als ik met háár telefoon belde, werd er niet opgenomen. Maar als ik mijn eigen telefoon gebruikte, werd er met twee tellen opgepakt. Voelden ze zich gediscrimineerd? Dat denk ik wel."

Toch spreekt ze Hatice niet meer. "Ik heb bewust afstand genomen omdat ze die vlaggen hadden hangen en het bord voor het raam", zegt ze, verwijzend naar de Turkse en Nederlandse vlag aan de gevel en het bord met de tekst 'We are discriminated in this village'.

Discriminatie

"Zolang jij die vlaggen en dat bord hebt, praat ik niet met je", zei Scholten tegen Hatice. "Waarom? Omdat ik dat discriminerend vind voor ons. Wij hebben respect voor de vlag van Nederland. Daar ga je niet op deze manier mee om."

Hatice en Yusuf verhuizen binnenkort uit Giethoorn; ze voelen zich er niet meer veilig. Hatice deed meerdere keren aangifte, maar de politie deed het af als 'kattenkwaad', stelt Zembla. Pas bij de derde poging werd de aangifte aanvaard. De politie heeft inmiddels erkend dat ze te laat reageerden.