Raadgevers afl. 1 | De oprichting van onze politieke partij: wat hebben we nodig?

Alles wordt in het werk gesteld met één doel: één (of meerdere) zetel(s) in de wacht slepen om op het pluche in de gemeenteraad te komen. Maar dan barst de discussie los over in welke gemeente dat moet gebeuren. Worden de partijgenoten het daarover eens of ontstaan de eerste barstjes die uitmonden in een versplintering?

Ook blijkt het oprichten van een politieke partij niet gratis te zijn. Frank, Pepijn en Leroy onderzoeken wat die kosten precies zijn en waarom je die moet betalen.