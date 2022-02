Zwols-Duitse theatermaker brengt mislukt Europadorp alsnog tot leven op het podium

'Nee, ik had er niet zelf willen wonen," lacht Silas terwijl hij nauwkeurig windmolens en huisjes op een maquette plaatst, "veel te winderig daar. Maar het gaat me om het idee, dat is prachtig. In het idee zou ik wel willen wonen."

Silas Neumann in het theater met de maquete van Europadorp (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Naief

Als geboren Duitser die al 15 jaar in Zwolle woont en werkt is Silas Neumann gefascineerd door de verschillen en overeenkomsten tussen mensen en landen: "In het begin van deze eeuw leek het of de landsgrenzen helemaal gingen verdwijnen, We kregen de euro, konden vriij de grenzen over. Misschien naief, maar dat dacht ik wel. Maar nu worden de grenzen juist weer harder."

"Ik ben het toen gaan uitzoeken, ben ik de enige die zo naief was, en hoe komt het dat we nu weer meer aparte landen zijn en geen Europees project? Toen stuitte ik ook voor het eerst op de plannen voor Europadorp." Silas sprak met wethouders en ambtenaren uit die tijd, zocht in archieven en haalde zoveel mogelijk van de plannen weer boven tafel.

Europadorp, voorstellng van Silas Neumann (Foto: eigen foto makers Europadorp)

Documentaire

Die gegevens verwerkt hij allemaal in de voorstelling. Met geluidsfragmenten, video en maquettes die met behulp van computerbeelden tot leven komen laat hij zien wat het had kunnen zijn en hoe het mis ging. Het is daarmee een soort documentaire in theatervorm geworden, vertelt Slas: "Het is documentair theater, daar mag ook fantasie in zitten. Het was een bestaand idee, maar tegelijk ook een utopie, een droombeeld."

Het mooiste aan dit idee, is het idee Silas Neumann, theatermaker

"Op het podium kan je net wat verder gaan dan in een documentaire. Je kunt met de werkelijkheid spelen, en dan gaat de verbeelding nog een tikkeltje meer aan, dat is het mooie van theater."

Gedachten uitwisselen

Een dorp op de grens waar geen grens meer is spreekt Silas nog steeds aan, al is het hele plan mislukt: "Het mooiste aan dit idee, en dat klinkt misschien gek, is het idee. Dat we met elkaar uitwisselen: Wat vinden wij dan belangrijk? Wat zijn de kanten van de ander die we mooi vinden? Die gedachten met elkaar uitwisselen, contacten leggen met de buren, en zo elkaars culturen leren kennen, dat is het mooie hieraan. Dat kan tussen landen, maar net zo goed tussen buren."

De voorstelling Europadorp gaat zaterdag 12 februari in premiere in Deventer. Daarna gaat Europadorp op tournee langs verschillende theaters in Overijssel.