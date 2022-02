Carlijn Achtereekte hoopt op herhaling stunt van vier jaar geleden: "Er kunnen gekke dingen gebeuren"

Schaatsster Carlijn Achtereekte uit Lettele verraste vier jaar geleden vriend en vijand door in Pyeongchang de olympische 3000 meter te winnen. Morgen gaat ze in Peking haar titel verdedigen.

Met de gedachte dat ze morgen mogelijk niet meer de regerend kampioen is, rijdt ze niet rond tijdens de trainingen. "Dat schiet eigenlijk niet echt door m'n hoofd", zegt ze tegen de NOS. "Tuurlijk weet ik het wel en ik word er vaak genoeg aan herinnerd. Maar dat doen vooral anderen."

Altijd een kans

Achtereekte is opnieuw niet de topfavoriet, maar hoopt wel op een nieuwe stunt. "Er kunnen gekke dingen gebeuren. Het is een nieuwe wedstrijd. We zijn vier jaar verder en iedereen moet het maar weer even doen. Het zou uniek zijn als dat weer zou lukken, maar er bestaat altijd een kans."

Vroeg in actie

Net als vier jaar geleden komt Achtereekte al vroeg in actie en moet ze dus lang wachten. Ze rijdt in de derde (van tien) ritten. "Ja, dat is nu weer het geval. Ik denk dat ik zelfs voor de dweil zit. Gewoon blanco gaan rijden."

Gevoel

Het gevoel is in ieder geval goed. "De Spelen geven toch een ander gevoel bij me. Dat merk ik wel. Dat is toch echt wel anders. Ik vind altijd de weg ernaartoe zoveel intenser en zwaarder. En als je er dan eenmaal bent, dan merk ik dat ik kan genieten van het hele evenement." De 3000 meter begint morgen om 9.30 uur, Nederlandse tijd.