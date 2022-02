Laatste nachttrein tussen Almelo en Deventer vertrekt vanaf 2023 een half uur later

De laatste trein tussen Almelo en Deventer vertrekt vanaf 2023 in de weekenden een half uur later. Dat is althans de intentie van de NS, waardoor reizigers later hun laatste 'nachttrein' kunnen halen. Die laatste sprinter moet straks om 00:35 uur uit Almelo vertrekken. Nu rijdt de laatste NS-trein richting Deventer nog om 23:53 uur weg uit Almelo.

De sprinterdienst van Almelo, met als eindpunt Apeldoorn, moet geoptimaliseerd worden in de nieuwe dienstregeling van volgend jaar, zo is de ambitie van NS. Die verbetering is volgens de vervoerder mogelijk vanwege de uitbreiding van het spoor bij Almelo.

Vrijdag en zaterdag

De laatste trein van Almelo naar Deventer vertrekt in de toekomst op werkdagen tien minuten later: om 00:05 uur, in plaats van 23:53 uur. Daardoor ontstaat er een betere aansluiting op de Keolis-trein vanuit Enschede, waardoor reizigers uit die richting kunnen overstappen op het traject naar Deventer.

De nachttrein die de NS wil inzetten tussen Almelo en Deventer rijdt alleen op vrijdag en zaterdag, en vertrekt dus om 00:35 uur. Het gaat niet om een extra rit: de NS wil in de ochtenduren een half uur later van start gaan met de sprinter tussen Almelo en Apeldoorn. Op zondagavond gaat de NS wel een extra trein inzetten, die om 00:05 uur vertrekt.

De sprinter van Almelo naar Apeldoorn stopt onderweg in Wierden, Rijssen, Holten, Deventer Colmschate, Deventer, Twello en Apeldoorn Osseveld. Inwoners van deze en omliggende plaatsen kunnen straks dus later hun laatste trein pakken.

Trein Enschede-Zwolle

Vervoerder Keolis, die op het traject van Enschede naar Zwolle rijdt, verzorgt sinds anderhalf jaar twee extra ritten in de nacht. Op vrijdag en zaterdag vertrekt vanaf Enschede de laatste Keolis-trein even na middernacht (drie minuten over twaalf). Reizigers die in Zwolle opstappen kunnen om vijf over één 's nachts de trein pakken.

De NS benadrukt dat het vooralsnog om een voornemen gaat: de vervoerder is nog in gesprek met de provincie Overijssel en provincie Gelderland.