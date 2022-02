Huisuitzetting dreigt voor Enschedees gezin na faillissement Actueel Zorg

Curator Kolkman zette het te koop. Ayhan Gök deed een bod en dat werd geaccepteerd. Toch dreigt het gezin over een paar dagen uit het huis te worden gezet. Volgens hun advocaat Jan Schutrups door een inhalige curator. Morgen dient een kort geding.

Het faillissement van het commerciële bureau Actueel Zorg Twente in december 2019 gaat niet onopgemerkt voorbij in de regio. Het begint allemaal met een inval door de politie bij de zorgaanbieder. Dat gebeurde destijds in het kader van de 'week van de ondermijning', waarbij onder meer bedrijven werden doorgelicht waarvan werd vermoed dat ze zich zouden bezighouden met dubieuze praktijken. Vrij snel na de politie-inval ging het zorgbureau op de fles.

De afwikkeling van het faillissement kent zijn weerga niet. Zo wordt de directrice bijna een half jaar lang gegijzeld, omdat ze de curator niet kon vertellen waarom ze in totaal 1,3 miljoen euro van de bedrijfsrekening had opgenomen voor privédoeleinden. Begin mei vorig jaar kwam de vrouw weer op vrije voeten.

Al die tijd woont Ayhan Gök met zijn gezin in de woning aan de Keteldiepstraat in Enschede. De huur wordt netjes elke maand betaald. Na het faillissement van het zorgbureau int de curator dit. "Ik betaal hem al meer dan een jaar en bij elkaar is dat ruim veertienduizend euro. Hier wordt geen hypotheek van afgelost, want de echtgenoot van de failliete directrice betaalt gewoon de hypotheek. Dus er is ook geen extra schuld", zegt Ayhan.

Het faillissement van Actueel Zorg en de afwikkeling daarvan, gaat verder volledig voorbij aan Ayhan Gök en zijn gezin. Het enige verschil is dat de huur wordt overgemaakt op een andere rekening. Het gezin woont in volle tevredenheid aan de Keteldiepstraat in hun huis dat voldoet aan hun wensen. Ayhan en zijn vrouw hebben drie kinderen, van wie er twee een broze gezondheid hebben. Het gezin moet daarom geregeld naar het ziekenhuis. "We hebben al meer dan veertig ziekenhuisbezoeken gehad, door de zware astma van één van mijn autistische kinderen." Een goed huis is belangrijk voor hen.

Executieverkoop

In juli van het vorige jaar ontvangt het gezin een bericht dat alles op zijn kop zet. ABN Amro, de bank bij wie de failliete directrice en haar man een hypotheek hadden, wil de woning verkopen; uiterlijk op 2 november 2021 moet het gezin het huis uit zijn. De paniek slaat toe bij Ayhan. Waarom moeten ze halsoverkop het huis uit en waar moeten ze naartoe?

In zijn zoektocht naar een ander huis, zoekt hij contact met verschillende woningcorporaties. Telkens krijgt hij nul op rekest: 'Wij kunnen je helaas geen geschikte woning bieden', luidt steeds de boodschap. "Wij hebben op elke woning gereageerd", zegt Ayhan. "Zelfs op huizen die voor onze kinderen niet geschikt zijn, maar we komen er niet tussen."

Bank accepteert bod

Als laatste redmiddel om de dreigende ontruiming te voorkomen, probeert de Enschedeër het huis te kopen. Hij doet de bank (ABN Amro, red.) enkele weken voor de ontruimingsdatum een bod van 174 duizend euro. Het geluk lijkt het gezin eindelijk toe te lachen. De bank accepteert het bod en is ook bereid om Ayhan een hypotheek te verstrekken.

Na een donkere periode, schijnt ineens de zon voor het gezin Gök. Maar al snel verschijnen weer donkere wolken. De curator werkt niet mee aan de verkoop. Hij denkt dat het huis meer waard is dan 174 duizend euro. Hij wil het huis via een openbare veiling verkopen, om op die manier zoveel mogelijk geld binnen te halen.

Donkere wolken pakken zich samen boven het huis van de familie Gök. (Foto: Ayhan Gök)

Het gezin Gök is ten einde raad en neemt advocaat Jan Schutrups in de arm. Vanwege de in zijn ogen onrechtvaardige behandeling, staat hij het gezin belangeloos bij. Schutrups plaatst direct kanttekeningen bij de openbare veiling zoals de curator die wil. "Een eventuele hogere opbrengst voor de woning, is enkel goed voor de portemonnee van de curator. De schuldeisers hebben er niets aan." In een mail aan de curator verzoekt Schutrups de woning te verkopen aan zijn cliënten. Die vraag legt de curator naast zich neer.

Het is inmiddels eind oktober 2021 en de datum van de ontruiming nadert. Advocaat Schutrups zoekt contact met de rechter-commissaris, aan wie hij de situatie van het gezin uitlegt. Ook wijst hij de rechter-commissaris erop dat het niet valt uit te leggen dat een kwetsbaar gezin op straat komt te staan, omdat de curator weigert in te stemmen met de verkoop van de woning.

Koop in kannen en kruiken?

Het contact met de rechter-commissaris leidt tot een reactie. Nog dezelfde dag bellen de curator en advocaat Schutrups met elkaar. Ze bereiken zelfs een akkoord. Gök mag het huis kopen voor 182 duizend euro. De bank geeft ook groen licht. Ruim twee weken later zijn de ‘papieren’ in orde en lijkt de koop - opnieuw- in kannen en kruiken.

Toch loopt het wederom anders. Schutrups: "Ditmaal liet de curator weten dat de echtgenoot van de failliete directrice het huis niet meer wilde verkopen. Dat is raar, want tegen mijn cliënt zou hij hebben gezegd dat hij akkoord was met de verkoop."

Als het jaar 2021 bijna ten einde is, meldt de curator dat de familie Gök het huis vóór 24 februari 2022 moet hebben verlaten. De druk op het gezin wordt nog groter als de bank ongeduldig wordt en besluit de executieverkoop weer op te starten. Er ligt dan een bod van 190 duizend euro bij de bank van een derde partij.

Vijfhonderd euro meer

In een uiterste poging het huis te kunnen kopen, biedt Ayhan Gök vijfhonderd euro meer. 190.500 euro is het maximale bedrag waarvoor hij een hypotheek kan krijgen. De bank blijft echter ook in onderhandeling met de andere partij. Het huis staat sinds enkele weken ook op een veilingsite. Terwijl het gezin Gök ten einde raad is, staan er vreemden aan de voordeur die vragen of ze het huis kunnen bezichtigen. De bank komt met een nieuwe ontruimingsdatum: op 15 februari 2022 om 11.00 uur moet het gezin eruit zijn.

Kort geding

Morgen dient een kort geding waarin advocaat Schutrups eist dat het huis aan zijn cliënt wordt verkocht en dat er een streep wordt gezet door de ontruiming.