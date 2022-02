Deventer ijsbaan trots op Sallandse Olympiërs in Beijing: "Beste schaatsers komen uit het oosten!"

De Olympische Spelen in Beijing zijn vanmiddag officieel geopend met de bekende vlaggenceremonie in het Vogelnest-stadion. Een kleine 8.000 kilometer verderop, op het ijs van De Scheg in Deventer, zorgt dat voor een gevoel van trots. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse equipe bond hier immers voor het eerst de ijzers onder.

TeamNL was vanmiddag met 22 sporters en 26 begeleiders vertegenwoordigd bij de openingsceremonie. Naast de vlaggendragers Kjeld Nuis en Lindsay van Zundert liepen twee Overijsselaars mee: Thomas Krol uit Deventer en Sanne in ’t Hof uit Schalkhaar. De derde Overijsselse afgevaardigde sloeg de plechtigheid over; Carlijn Achtereekte uit Lettele komt morgenochtend al in actie en bereidt zich voor op haar race.

Op de dag van de opening is de Olympische wedstrijdspanning al goed voelbaar op de ijsbaan van De Scheg in Deventer. De verwachtingen zijn hooggespannen, met name van Thomas Krol wordt verwacht dat hij wel even met eremetaal thuiskomt.

'Zeker goud'

"We hebben Thomas hier ooit al eens gehuldigd voor zijn prestaties", zegt een van de recreatieve schaatsers vanmiddag in Deventer. "Hij maakt een hele goede kans wat mij betreft. En Sanne ook. Carlijn is een beetje afwachten denk ik. Zij heeft de vorige keer natuurlijk heel goed gepresteerd en het is een hele kunst om dat niveau vast te houden."

Een groepje krasse knarren onderbreekt het vaste schaatsrondje om vooruit te blikken. "Het is altijd mooi als mensen uit de omgeving wat winnen. En we gaan zeker goud pakken. Uit het oosten van het land komen de beste schaatsers hè!"

Programma

Carlijn Achtereekte is zaterdagochtend om 9.42 uur de eerste Overijsselse Olympiër die in actie komt. Ze schaatst de 3.000 meter. Verderop in het toernooi melden Thomas Krol (500, 1.000 en 1.500 meter) en Sanne in 't Hof (5.000 meter) zich aan de start.