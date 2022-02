Heracles met vertrouwde namen tegen Ajax: "Nieuwe spelers hebben tijd nodig"

De meest opvallende aanwinst is Samuel Armenteros. De 31-jarige Zweed begint na avonturen in de Verenigde Staten, Italië en de Verenigde Arabische Emiraten nu aan zijn derde periode in Almelo. Hij heeft het laatste half jaar echter geen wedstrijden gespeeld en ook niet in teamverband getraind.

Armenteros zelf staat te popelen om zijn rentree te maken voor Heracles Almelo, maar Wormuth is voorzichtig: "Hij heeft nog grote stappen te zetten, dat zien we duidelijk. Op dit moment traint hij nog individueel met een fitnesscoach, want we moeten oppassen dat we hem niet te vroeg in een hoge intensiteit en in wedstrijden brengen", aldus de coach.

Weinig gespeeld

Ook Anas Ouahim, die overkwam van het Duitse Sandhausen, heeft de laatste tijd weinig gespeeld. De middenvelder, in de ogen van Wormuth een 'type Azzaoui', heeft daardoor qua inhoud nog een achterstand op de rest van de selectie. Justin Hoogma heeft dit seizoen eveneens weinig wedstrijdminuten in de benen, dus zit hij waarschijnlijk ook nog niet in de wedstrijdselectie.

Emil Hansson, die overkwam van Fortuna Sittard, is qua fitheid het verst van de nieuwelingen en hij reist zondag naar verwachting wel mee met de ploeg naar Amsterdam. Hansson is gehaald na het vertrek van Delano Burgzorg naar Mainz. "Maar hij is een ander type speler", vindt Wormuth. "Delano is een doelpuntenmaker, Hansson meer de man van de assist."

Accepteren

Met Burgzorg (vier treffers) is inderdaad de clubtopscorer vertrokken, terwijl Heracles dit seizoen veel moeite heeft om te scoren. "Het is de filosofie van deze club om spelers beter te maken. Als een grote club dan een speler wil halen en ze betalen een passende transfersom, dan moet je dat accepteren als trainer."

Op de langdurig geblesseerden na is iedereen fit bij Heracles. Luca de la Torre kwam vanochtend pas terug uit de Verenigde Staten, waar hij gisteren zijn basisdebuut maakte voor de nationale ploeg in de interland tegen Honduras (3-0 winst). Vanwege die inspanning en de lange reis begint de Amerikaan zondag naar alle waarschijnlijkheid niet in de basis.

0-0

Eerder dit seizoen hield Heracles in eigen stadion Ajax op 0-0, maar op vreemde bodem presteert de ploeg uit Almelo beduidend minder. "En met uitwedstrijden tegen Ajax, AZ en PSV voor de boeg zullen die prestaties niet snel verbeteren", vermoedt Wormuth. "Al hebben we dit seizoen gezien gezien dat we ook in uitwedstrijden een resultaat kunnen halen. Maar doen moeten we de kansen wel omzetten in doelpunten."

Het duel in de Johan Cruijff Arena begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.