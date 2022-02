Van Polen, Van der Werff en De Waal fit bij PEC Zwolle voor duel met NEC

PEC Zwolle hoopt na de overwinningen tegen Willem ll en sc Heerenveen ook van NEC te winnen. De ploeg van Dick Schreuder kent een goede start van 2022 met twee overwinningen. Tijdens de pauze wisten de Blauwvingers ook het oefenduel met het Duitse Werder Bremen te winnen en dus zit PEC vol zelfvertrouwen. PEC Zwolle zou dan beter uit de hoek moeten komen dan het eerdere duel met de Nijmegenaren. Toen ging PEC met 2-0 ten onder in De Goffert.

Van der Werff met Mike Willems (Foto: PEC Zwolle Media)

Geschiedenis

Mocht PEC Zwolle zaterdag winnen van NEC dan zou het voor het eerst sinds februari 2019 zijn dat de Zwollenaren drie wedstrijden op rij weten te winnen in de Eredivisie. Bij winst zou PEC voor het eerst sinds de openingsdag van de laatste plaats af kunnen komen. De geschiedenis ziet er in ieder geval goed uit voor Zwolle. NEC wist namelijk maar één van de laatste acht onderlinge duels te winnen (eerder dit seizoen dus). PEC Zwolle wist ook nog eens in de laatste elf duels met NEC zeven keer de nul te houden.

De Oosttribune

Of Zwolle deze gunstige statistieken voortzet, wordt morgen bekend. Aftrap in de provinciehoofdstad is 20.00 uur. De wedstrijd, waar ook publiek bij is, is live te volgen via Radio oost