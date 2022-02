Voormalig directeur antidiscriminatiebureau RADAR: "Jongeren Giethoorn boeken dubbele triomf"

Het ging in Giethoorn vandaag veel over de uitzending van Zembla. Bewoners vinden dat er een eenzijdig beeld wordt geschetst, waarin zij er slecht vanaf komen. Cyriel Triesscheijn is oud-directeur van antidiscriminatiebureau RADAR. Hij werkte mee aan de uitzending en ziet een zorgwekkende ontwikkeling. "De daders hebben twee keer hun zin gekregen. Het gezin gaat weg en in het huis zal niet snel een ander allochtoon gezin worden gehuisvest. Een dubbele triomf."

Triesschijn vindt dat de gemeente Steenwijkerland de kwestie vanaf het begin verkeerd heeft aangepakt. "De lessen die de gemeente moet trekken uit deze kwestie, is dat ze proactief moet handelen als er melding wordt gemaakt van discriminatie of racisme. Dan moet ze het liefst nog dezelfde week met de bewuste bewoner om tafel zitten. Je ziet wat er gebeurt als je het uit de hand laat lopen."

In de uitzending werd duidelijk dat moeder Yilmaz en haar zoon niet in Giethoorn willen blijven wonen. "Dit is een blamage voor de gemeente. Die staat er landelijk heel slecht op", vindt Triesschijn. "Als de gemeente het probleem eerder had aangepakt, dan had erger leed moeder Yilmaz en haar zoon waarschijnlijk bespaard kunnen blijven."

Een aantal dorpsbewoners, onder wie de buurvrouw van moeder Yilmaz, is een dag na de uitzending bereid om voor de camera van RTV Oost een reactie te geven.

De oud-directeur van antidiscriminatiebureau RADAR heeft een duidelijke boodschap aan het gemeentebestuur van Steenwijkerland. "De gemeente moet het gesprek aan gaan met haar inwoners. Als je dit niet bespreekt, dan kun je uittekenen wat er gebeurt als er opnieuw een gezin met een allochtone achtergrond in het dorp komt wonen. Die mensen zullen niet onbevooroordeeld bekeken worden."

Vizier Oost

Marten Verheijen van Vizier Oost zat ook in de uitzending van Zembla. Vizier Oost wil discriminatie bespreekbaar maken en bestrijden in Oost-Nederland. Ook ondersteunt de organisatie slachtoffers van discriminatie en helpt hen bij het melden en eventueel aangifte doen. Moeder Yilmaz kreeg hulp van Vizier.

Verheijen vindt het vooral belangrijk dat de betrokken partijen ervan leren: “De opnames waren in november vorig jaar, inmiddels is er wel het een en ander in gang gezet. Zo is er nu wel contact met de gemeente, die samen met de woningstichting mevrouw aan een andere woning gaat helpen."

"In elk geval zit het nu veel meer op het netvlies van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente om signalen van discriminatie serieus op te pakken, dat is dan nog iets positiefs dat uit deze zaak is voortgekomen”, besluit Verheijen.

"Politie blijkt lerende organisatie"

Rechtsgeleerde Peter Rodrigues van Universiteit Leiden hoopte dat de uitzending van Zembla zou leiden tot een verbetering in het voorkomen van dit soort misstanden in de toekomst. Dat was voor hem een van de voornaamste redenen om medewerking te verlenen aan de uitzending. Hij ziet dat in elk geval de politie Oost-Nederland laat zien dat het heeft geleerd van de situatie. "De politie is zeker tot inzicht gekomen en geeft duidelijk aan dat de aangifte had moeten worden opgenomen." Met deze reactie bewijst de politie volgens Rodrigues dat het een lerende organisatie is.