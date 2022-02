Gaat Carlijn Achtereekte opnieuw stunten op Olympische Spelen? "Ze denkt dat ze het gaat flikken"

Echt nerveus is de vader van schaatsster Carlijn Achtereekte uit Lettele nog niet. Zijn dochter staat over minder dan een uur op het ijs in Peking om haar olympische titel te verdedigen op de 3000 meter. "Ze denkt dat ze het gaat flikken", lacht hij.

Vier jaar geleden was Achtereekte dé verrassing van Pyeongchang. Al in de vijfde rit - nog voor de dweil - zette ze een ijzersterke tijd neer van 3.59,21 minuut. Of dat deze editie weer gaat lukken, is nog maar de vraag. "Maar er kunnen gekke dingen gebeuren", zei Achtereekte gisteren daar zelf over.

Slechte generale..

Vader Gerard blijft er nuchter onder. "Ik ben wel eens nerveuzer geweest", vertelt hij. "Vroeger gingen we helemaal uit onze plaat als ze mee mocht doen aan dit soort wedstrijden, maar tegenwoordig vinden we het heel normaal."

Nagelbijtend zal Gerard dan ook niet voor de buis zitten. "De verwachtingen zijn niet heel hoog. Het voorseizoen ging namelijk niet heel goed, maar Carlijn denkt dat ze dat kan omzetten in een medaille. Dat zou echt een kunst zijn, want ik denk dat de meesten er niet in geloven."

Stunten?

Wat het resultaat ook wordt, Gerard is er in ieder geval klaar voor. In zijn voortuin staan de olympische ringen, achter een raam is een poster te zien met de tekst 'Trots op Carlijn' en bij de buren hangt de vlag uit. Ook de speciale Achtereekte-tompoucen staan in de koelkast.

Rond kwart voor tien is de Lettelse aan de beurt. "Ik hoop vooral dat ze een podiumplek haalt. Ze gaat in ieder geval haar best doen. Meedoen is immers belangrijker dan winnen", besluit Gerard.