Carlijn Achtereekte onttroond als olympische kampioene op 3000 meter

Carlijn Achtereekte is haar olympische titel op de 3000 meter kwijtgeraakt. De 32-jarige schaatsster uit Lettele eindigde als zevende op de Olympische Winterspelen in Peking.

Achtereekte kwam in de derde rit in actie. Ze reed vrijwel de hele tijd achter de Japanse Miho Takagi. Toen Achtereekte probeerde te versnellen zakte ze weg. Takagi finishte in 4.01,77. De tijd van Achtereekte was 4.02,21. Een verrassing met goud zoals vier jaar geleden bleef dus uit voor Achtereekte.

Brons in handen Achtereekte

De inwoonster van Lettele had tot de achtste rit brons in handen. Er volgden nog drie ritten. In de laatste rit maakte de Nederlandse Irene Schouten haar favorietenrol waar met de snelste tijd van 3.56,93. De Italiaanse Francesca Lollobrigida werd tweede en de Canadese Isabelle Weidemann was de nummer drie. Na Schouten was Achtereekte de beste Nederlandse. Wereldkampioene Antoinette de Jong werd namelijk achtste.

Achtereekte was de eerste deelnemer uit Overijssel die in actie kwam in Peking. De andere regionale deelnemers zijn Thomas Krol uit Deventer (500, 1000 en 1500 meter) en Sanne in 't Hof uit Schalkhaar (5000 meter).