FC Twente rekent af met Vitesse en is nu tien eredivisieduels op rij ongeslagen

FC Twente kan al maanden klinkende rapportcijfers overleggen in de Eredivisie en zaterdagavond werd die indrukwekkende reeks in stand gehouden. Vitesse werd in Enschede met 3-0 verslagen en daardoor is de ploeg van Ron Jans al tien competitieduels op rij ongeslagen.

De laatste wedstrijd die in de Eredivisie verloren ging voor de nummer vier van de ranglijst dateert alweer van 30 oktober, toen PSV in Eindhoven met 5-2 te sterk was. Sindsdien werden acht overwinningen geboekt en speelde de ploeg twee maal gelijk.

Bosch prikt binnen

In een lege Grolsch Veste was het de directe concurrent uit Arnhem dat het best uit de startblokken kwam. Dat resulteerde in een grote kans voor Matus Bero, die na knap voorbereidend werk van Yann Gboho voorlangs schoot.

De bal lag er drie minuten later aan de overkant wél in. Een voorzet van Michel Vlap werd richting eigen doel gewerkt door Sondre Tronstad, waarna Jesse Bosch - die in de basis stond omdat Manfred Ugalde met lichte klachten afwezig was - op de doellijn het laatste zetje gaf (1-0).

Rood én 2-0

FC Twente kreeg in de loop van de eerste helft de overhand en was via Ricky van Wolfswinkel dicht bij een tweede treffer. Op slag van rust was het duel zo goed als beslist. Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen keerde een schot voor een leeg doel met zijn hand en moest er daardoor met rood af. Specialist Ricky van Wolfswinkel faalde niet van elf meter en verdubbelde de marge met zijn tiende van het seizoen: 2-0.

Van Wolfswinkel

Na rust was de geest uit de fles. Van Wolfswinkel voerde zijn seizoenstotaal aan het begin van de tweede helft nog verder op door slim de Arnhemse verdediging in de luren te leggen: 3-0. In het vervolg kon FC Twente de bezoekers nog meer pijn doen, maar de thuisploeg geloofde het wel en zodoende bleef het bij 3-0 in De Grolsch Veste. Door de zege vergroot FC Twente de voorsprong op Vitesse, dat nu vijf punten minder heeft dan de Enschedeërs.

FC Twente - Vitesse 3-0

1-0 Bosch (18)

2-0 Van Wolfswinkel (strafschop/45+1)

3-0 Van Wolfswinkel (54)

Arbiter: Makkelie

Geel: Doekhi

Rood: Rasmussen (Vitesse/45)

FC Twente: Unnerstall; Troupée (Brenet/87), Hilgers, Pröpper, Smal; Bosch, Vlap (Cerny/60), Zerrouki (Staring/87); Rots (Cleonise/77), Van Wolfswinkel, Limnios (Misidjan/77).

Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer (Frederiksen/46), Rasmussen, Dasa; Tronstad (Oroz/75), Gboho (Buitink/46), Wittek, Huisman (Hajek/46); Grbic (Yapi/75), Bero.