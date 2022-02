Maandag 14 februari is het Valentijnsdag. De hele dag staat Radio Oost dan in het teken van de liefde.

Wil jij van Valentijnsdag een onvergetelijke dag maken en een onuitwisbare indruk achterlaten op jouw (geheime) liefde? Wij gaan je helpen.

Overijssels Mooiste Liefdesliedjes

Wat is een Valentijnsdag zonder romantische muziek! Kom alvast in de stemming en luister naar Overijssels Mooiste Liefdesliedjes op Spotify. Staat jouw favoriete romantische plaat er nog niet tussen? Voeg 'm zelf toe aan deze playlist op Spotify of stuur een app-je naar de radiostudio: 06 - 4567 1 33 1.

Verras je Valentijn met een gedicht

Muziekje op de achtergrond, je bent in een fijne romantische bui. Met het juiste gedicht blaas je jouw lief omver. Heb je moeite om de juiste woorden te vinden? In Goeiemorgen Overijssel schiet sneldichter Willem Gunneman je tussen 09.00 en 12.00 uur te hulp. Vul onderstaand formulier in met zoveel mogelijk informatie over jouw lief en over jouw gevoelens voor hem of haar. En misschien wordt jouw aanvraag wel beloond met een prachtig persoonlijk gedicht dat live op Radio Oost wordt voorgedragen.