Bosch trakteert zichzelf met eerste seizoenstreffer: "Op het nippertje"

Dat het misschien wel de makkelijkste treffer was die hij ooit heeft gemaakt, deert hem niet. "Het was net op het nippertje", lachte hij na afloop. De 1-0 van FC Twente leek op naam van Vitesse-speler Sondre Tronstad te komen, maar op de doellijn wist Bosch nog net zijn teen tegen de bal te krijgen waardoor het doelpunt achter zijn naam kwam. "Zulke ballen moet je gewoon meepakken. Ik ben een goaltje rijker, dus dat is top."

Meer grip na openingstreffer

Na die 1-0 kwam Twente pas echt goed in de wedstrijd. "In het eerste kwartier had Vitesse wel het betere van het spel, maar daarna kregen we meer grip. We hebben natuurlijk wel geluk dat zij met tien man komen te staan. Dan wordt de wedstrijd een stuk makkelijker."

Uitspelen

"We hielden elkaar wel scherp in de rust", vervolgt hij. "Gelukkig scoren we direct na rust die derde, dus we lieten ze niet in de wedstrijd komen. We konden misschien wel meer scoren na rust. Maar na die 3-0 waren zij wel echt uit de wedstrijd en daarna hebben we het gewoon uitgespeeld", aldus Bosch.