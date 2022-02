Schreuder blij met een punt: "Met tien man werd het een ander verhaal"

Dick Schreuder was zaterdagavond niet ontevreden met het gelijkspel van PEC Zwolle tegen NEC. Zijn ploeg, die een kwart van de wedstrijd met een man minder speelde, hield een punt over aan het treffen met de promovendus.

"We begonnen goed aan de eerste helft en we hadden met een voorsprong kunnen rusten als we de kansen beter hadden uitgespeeld", zei de oefenmeester na afloop. "De tweede helft ging iets meer gelijk op en als dan die rode kaart komt is het toch even een ander verhaal."

Zakelijker

Op voorhand zou Schreuder echter niet genoegen hebben genomen met een punt. "Zonder die rode kaart was ik niet tevreden geweest met een gelijkspel. We moeten zakelijker worden in de kansen die we krijgen en die hebben we ook vanavond gekregen."

Rood Voet

De trainer van PEC vond de directe rode kaart die Siemen Voet na rust kreeg terecht. "Vanaf de bank zag ik dat hij voor de bal ging, maar daar zit een voet tussen. Dan is het een terechte rode kaart", aldus Schreuder, die content is met de resultaten na de winterstop. "Met de punten zijn we tevreden en ook vandaag hebben de jongens weer voldoende laten zien. Met lef spelen, naar voren. En met veel pressing spelen."