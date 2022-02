Go Ahead Eagles moet zich serieus zorgen maken na nederlaag in Groningen

Go Ahead Eagles is er vanmiddag niet in geslaagd haar slechte serie een halt toe te roepen. Op bezoek bij FC Groningen werd er met 2-1 verloren, waardoor de onderkant van de ranglijst steeds dichterbij komt voor de club uit Deventer.

Van Wonderen startte in en tegen Groningen met de verwachte basisploeg. Idzes kreeg in het hart van de defensie de voorkeur boven Gerrit Nauber, die net van corona is hersteld. Daarnaast droeg linksback Bas Kuipers weer de aanvoerdersband. Heil was de enige afwezige, want ook Botos, Berden en Cardona maakten onderdeel uit van de wedstrijdselectie.

Vroege achterstand

Maar ook op volle oorlogssterkte wisten de bezoekers geen vuist te maken tegen FC Groningen. Het hoge noorden is sowieso geen gewijde grond voor Go Ahead Eagles, in de clubgeschiedenis werd er slechts tweemaal gewonnen: in 1972 en 1995. Dat een derde overwinning uitbleef, werd al vroeg duidelijk. Na amper vier minuten moest Noppert al vissen. Strand Larsen was het eindstation van een vlotte aanval van FC Groningen: 1-0. Go Ahead Eagles mocht van geluk spreken dat de marge slechts één was bij de rust: Strand Larsen, Abraham en Duarte verzuimden te scoren.

Strand Larsen

Go Ahead Eagles had weinig in te brengen tegen Groningen en dat bleef ook na de theepauze zo. Van Hintum was dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal eindigde op de lat. Tot uit het niets invaller Botos opdook . Met een fraaie kopbal zette hij Go Ahead Eagles geheel tegen de verhoudingen in op gelijke hoogte. Het duurde echter niet lang voordat de dik verdiende 2-1 op het scorebord werd gezet. Strand Larsen mocht een lange bal van achteruit vogelvrij aannemen en passeerde Noppert voor de tweede maal deze middag.

Zorgen

In resterende minuten probeerde Go Ahead Eagles nog wat te forceren met het inbrengen van Ross en Mulenga. Tot een heus slotoffensief kwam het echter niet, waardoor de Deventenaren zich serieus zorgen moeten beginnen te maken. Go Ahead Eagles heeft nog maar zes punten meer dan Fortuna Sittard, dat op de gevreesde zestiende plek staat. Een blik op het speelschema geeft weinig hoop, met wedstrijden tegen AZ, FC Twente, Ajax en FC Utrecht voor de deur.

FC Groningen - Go Ahead Eagles 2-1

1-0 Strand Larsen (4)

1-1 Botos (60)

2-1 Strand Larsen (69)

Arbiter: Bos

Geel: Strand Larsen; Kuipers

FC Groningen: Leeuwenburgh; Dankerlui, Te Wierik, Van Hintum, Meijer (Sverko/90); Kasanwirjo, Duarte, De Leeuw (Van Kaam/86); Suslov (Ngonge/76), Strand Larsen (Postema/90), Abraham (El Hankouri/76)

Go Ahead Eagles: Noppert; Deijl, Idzes, Kramer, Kuipers; Lucassen (Botos/46), Brouwers, Rommens (Ross/85); Córdoba (Cardona/67), Lidberg (Berden/67), Oratmangoen (Mulenga/85)