Heracles kan niet opnieuw stunten en gaat onderuit bij Ajax

Heracles Almelo heeft na de 0-0 in eigen huis niet opnieuw weten te stunten tegen koploper Ajax. In de Johan Cruijff Arena was die ploeg met 3-0 te sterk.

De beginfase was voor de thuisploeg. Antony was het dichtst bij een treffer, maar Janis Blaswich ving zijn kopbal. Ajax bleek jagen op een treffer en die kwam er na een kwart wedstrijd. Davy Klaassen tikte van dichtbij binnen na een vrije trap. Hij was na een klein half uur ook dicht bij zijn tweede, maar zag de bal net voor zijn voeten weggewerkt worden.

Meer kansen Ajax

Noussair Mazraoui zag even later zijn inzet net voor de lijn worden gestopt. Blaswich bracht ook redding op een harde inzet van Jurriën Timber. Heracles zette er in de eerste helft weinig tegenover en kreeg geen uitgespeelde kans.

Haller scoort

In de eerste minuut na rust moest Blaswich alweer handelend optreden bij schoten van Antony en Mazraoui. Tien minuten na rust was er de eerste mogelijkheid voor Heracles. Voormalig Ajacied Sierhuis probeerde het van afstand, maar schoot een meter naast. In de tegenaanval was het wel raak voor de Amsterdammers. Dusan Tadic vond Sebastien Haller en die tikte de 2-0 binnen.

Taylor met de 3-0

Tien minuten later was daar de definitieve beslissing. De net ingevallen Kenneth Taylor mocht vanaf links zo doorlopen en schoot snoeihard de derde van Ajax binnen. Tadic probeerde het kwartet nog vol te maken, maar zijn harde vrije trap werd door Blaswich uit het doel gehouden. Invaller Danilo schoot daarna nog over.

Blaswich stopt strafschop

Een minuut voor het einde mocht Tadic nog aanleggen vanaf de stip, maar wist Blaswich zijn inzet te stoppen. Ook Edson Alvarez was dicht bij de vierde, maar schoot snoeihard op de lat en daardoor bleef het bij 3-0 in Amsterdam.

Ajax - Heracles 3-0

1-0 Klaassen (22)

2-0 Haller (55)

3-0 Taylor (65)

Arbiter: Manschot

Geel: Álvarez, Antony, Sierhuis, Bakboord

Ajax: Pasveer; Mazraoui (Rensch/81), Timber, Martínez (Schuurs/63), Blind (Tagliafico/71); Klaassen, Álvarez, Berghuis (Taylor/63); Antony (Danilo/71), Haller, Tadic.

Heracles Almelo: Blaswich; Bakboord (Sonnenberg/84), Rente, Knoester, Quagliata; Schoofs, De la Torre (Bakis/46), Kiomourtzoglou; Laursen (Szöke/84), Sierhuis (Sierra/76), Basacikoglu (Fadiga/66).