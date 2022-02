Landstede Hammers onderuit bij koploper Heroes, Apollo 8 verliest bij Team22

Na het eerste kwart had de koploper in eigen huis een voorsprong van tien punten: 26-16. Bij rust was Landstede iets terug in de wedstrijd, maar het voordeel was nog steeds voor Heroes: 38-31. In het derde kwart kwam Landstede opnieuw iets dichterbij: 59-54. Landstede kwam terug tot twee punten verschil (69-67) . Daarna maakte het echter nog maar drie punten en Heroes 18 en dus ging de winst met 17 punten verschil naar Heroes. In de stand is Landstede de nummer vier met 24 punten.

Ook Apollo 8 onderuit

In de volleybaleredivisie ging ook Apollo 8 onderuit. Bij Team22 werd het 3-0. De setstanden in Ede waren 25-18, 25-20 en 25-20. In de stand is Apollo de nummer drie.