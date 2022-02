Van Wonderen over 'degradatie-angst': "Niet kijken naar de stand"

"Wij moeten niet kijken naar standen, wat als, of dingen die er misschien zouden kunnen gebeuren", stelt de oefenmeester. "We moeten gewoon ons eigen spel spelen. Dat je dan fouten maakt en wedstrijden verliest zal ongetwijfeld voorkomen. Dat gebeurde vandaag in fases. En dan ben je ook dicht bij een resultaat. Maar dat laatste stukje ontzag moet eruit."

Angst

Go Ahead Eagles ging dan ook terecht onderuit in Groningen. "Ik weet niet of het angst is, maar daar moeten we in ieder geval voor waken. In de eerste helft waren we niet frank en vrij aan het voetballen. Het is niet zo dat we Groningen even bij de strot pakken en onze wil opleggen, maar je ziet wel een groot verschil tussen de beginfase en het verdere verloop van de wedstrijd. We moeten weer en frank en vrij gaan spelen, zoals in de eerste seizoenshelft. Dan komen de resultaten vanzelf", aldus Van Wonderen.