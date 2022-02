Wormuth na nederlaag bij Ajax: "Duidelijk een á twee klassen verschil"

"Verdedigend hebben we niet zo slecht gespeeld", vervolgt hij. "We hebben niet heel veel weggegeven aan kansen. In de eerste tien minuten en net na rust hebben ze power. Dat hebben we goed gedaan. Maar uiteindelijk wisten we de bal niet vast te houden, als we hem wel hadden."

Geen kans

"Dit soort wedstrijden zijn ook leermomenten voor de spelers. Iedereen komt naar Heracles om een volgende stap te maken. Dan zijn dit de kansen. Als ze goed zijn, zeg ik ja, ze hebben een stap gezet. Maar vandaag hebben we duidelijk gezien dat we een aantal spelers hebben die het wel proberen, maar tegen dit Ajax hebben we geen kans. Helemaal uit niet."

'Maar' drie tegendoelpunten

Volgens Wormuth had de score nog veel hoger kunnen uitvallen: "Ik ben tevreden met 'maar' drie tegendoelpunten, het hadden er ook vijf of zes kunnen zijn. Janis Blaswich was de man van de wedstrijd."

Degradatiezone

Heracles Almelo zag concurrenten winnen en komt steeds dichter bij de degradatiezone in de Eredivisie. Wormuth wil echter nog angstig worden: "Met angst kun je niet leven. Met angst heb je in voetbal geen kans. We weten dat dit een fase is met drie uitwedstrijden die we eigenlijk niet kunnen winnen. Ajax, AZ en PSV. Daarna is er een fase thuis die we moeten winnen met AZ en PEC Zwolle. En dan ziet het er echt beter uit."