Zeldzaamheid door harde regenval: Banisgemaal bij Almelo in werking

Door de forse regenval traden beken, sloten en vijvers in het beheergebied van Waterschap Vechtstromen buiten de oevers. De overlast bleef beperkt, maar in Almelo leidde het hoogwater tot een vrij zeldzame maatregel. De grote pompen van het Banisgemaal werden aangezet. Dat gebeurt doorgaans maar één of twee keer per jaar.

Medewerkers van het waterschap zijn de afgelopen dagen en nachten druk geweest met de inspectie van roosters. Die moesten vrij blijven van blad en afval om verstoppingen te voorkomen, waardoor overstromingen op zouden kunnen treden.

Cruciale punten

Daarnaast zorgden medewerkers van het waterschap ervoor dat stuwen en gemalen op cruciale punten, waar hevige overlast kan ontstaan, het water af kunnen voeren.

Het Banisgemaal bij Almelo is ingezet om ervoor te zorgen dat Almelo 'droge voeten' houdt. De grote pompen van dit gemaal worden alleen bij langdurige en/of hevige regenval aangezet, om dan tienduizend liter water per seconde van De Loolee via het Kanaal Almelo-Nordhorn naar het Twentekanaal te pompen.

Ook op andere plaatsen in de provincie wordt nauwlettend gekeken naar de gevolgen van hoogwater. Waterschap Drents Overijsselse Delta is afgelopen jaar druk geweest met onderzoek naar de Vechtdijk. En dan met namen naar de grasmat aan de landzijde van de dijk.

Sterker dan verwacht

Het gedeelte dus waar normaal gesproken geen water komt. Mocht dat wel gebeuren dan is het gras aan die landzijde sterker dan verwacht, blijkt uit het onderzoek 'Gras op zand' dat het waterschap onder meer met de Radboud Universiteit van Nijmegen heeft uitgevoerd.

Door de kwaliteit van die grasmat is er volgens het waterschap de komende jaren mogelijk op minder plekken versterking van de grasmat nodig.

De sterkte van de grasmat aan de landzijde van de dijk wordt getest. (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Uit het onderzoek blijkt dat de grasbekleding op de dijk zich goed houdt wanneer er water over de dijk stroomt. “Sterker nog: tijdens de proeven is veel meer water over de dijk gestroomd dan dat we bij extreem hoogwater op de Vecht kunnen toestaan", zegt dagelijks bestuurslid van het waterschap Breun Breunissen daarover. "In meer dan de helft van de situaties is de grasmat niet kapot gegaan. Dat is een beter resultaat dan we vooraf verwachtten.”

Golfklappen

Ook is getest of de grasmat tegen zogenoemde golfklappen kan: een grote hoeveelheid water die in één keer op de dijk valt wanneer een golf breekt op de rivierzijde van de dijk. Dat bleek wat tegen te vallen.

Breunissen: “De grasmat op de zandige Vechtdijk is daar helaas niet goed tegen bestand en blijkt alleen sterk genoeg te zijn om kleine golven tegen te houden. Dit betekent dat een groot deel van de helling aan de rivierzijde van de dijk versterkt moet worden om bij hoogwater en storm het gebied achter de Vecht te beschermen tegen overstromingen.”

Minder kosten

Dat er aan de landzijde minder moet gebeuren, scheelt in de kosten en ingrepen in de natuur en het landschap langs de dijk. Bovendien beperkt het de hinder van de dijkversterking voor bewoners langs de Vecht. Eind dit voorjaar is bekend op welke trajecten langs de Vecht de grasmat minder versterkt hoeft te worden.