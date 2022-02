Criminaliteit, geweld en bedreigingen: minister Bruins Slot bekijkt Almelose aanpak

Zien en horen hoe er in Twente met de ondermijnende criminaliteit en weerbaarheid van gemeenten wordt omgegaan. Dat was vanmiddag het doel van minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van haar bezoek aan Almelo. Eerst bezocht ze het gemeentehuis om vervolgens de wijk de Kerkelanden in te gaan.

Commissaris van de Koning Andries Heidema, de burgemeesters Arjen Gerritsen van Almelo en Ellen Nauta van Hof van Twente, beleidsambtenaren, politie en wijkbewoners. Ze waren vanmiddag allemaal aanwezig in Bij Bosshardt, een locatie van het Leger des Heils in de wijk de Kerkelanden, om met de minister te praten.

Almelo voorbeeld

De minister kwam naar Almelo, omdat de gemeente voorop loopt als het gaat om de aanpak van ondermijning. "Almelo maakt echt goede stappen in de aanpak van ondermijning. De gemeente zoekt niet alleen de samenwerking met de politie, maar ook met bewoners en docenten. Ik heb geleerd dat het niet alleen gaat om handhaving, maar ook om zorgen aan de voorkant om ervoor te zorgen dat jongeren bijvoorbeeld niet het verkeerde pad op gaan."

Agressie en geweld

Maar ook politieke ambtsdragers krijgen steeds vaker te maken met agressie, geweld, intimidatie en bedreiging. Gebeurtenissen die volgens Heidema, CvdK en lid van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, een grote impact hebben op de betrokkenen. "Dat onderstreept voor mij het belang van investeren in personele beveiliging. Wanneer je dat combineert met een sterke focus op integriteit, informatiebeveiliging én beveiliging van gebouwen dan versterk je de hele keten."

Daarom deed Almelo, net als acht andere gemeenten, mee aan een traject van het ministerie van BZK. Dat draaide om de veerkracht en weerbaarheid van organisaties. Burgemeester Arjen Gerritsen: "Dat vraagt erom dat zowel bestuurders als ambtenaren in eigen huis, maar ook inwoners en de professionals met wie we in de stad samenwerken, weten hoe je de verleidingen van criminelen kunt weerstaan en weerbaar bent tegen oneigenlijke druk."

Hackers

Daarnaast is digitale ondermijning een belangrijk punt. Hof van Twente kreeg in december 2020 te maken met een hack, waardoor financiële administratie, e-mails en persoonlijke gegevens van burgers in handen kwamen van criminelen. De hackers wilden in ruil voor zo'n 750.000 euro de bestanden weer teruggeven.

"Als gemeente is het keihard werken om criminelen voor te zijn", zegt Nauta. "Cybercrime is een hele nare vorm van ondermijning.” Zeker gezien de toenemende digitale dreiging is samenwerking volgens de burgemeester essentieel, net als kennisdeling.

Buurtbewoners

De minister ging in gesprek met buurtbewoners, omdat zij een cruciale rol kunnen spelen bij het inperken van ondermijning. Als inwoners moeilijk aansluiting in de samenleving vinden, zijn ze volgens burgemeester Gerritsen vatbaarder voor criminaliteit. Daarnaast kunnen ze helpen om illegaal gedrag tegen te gaan, door dit te melden. "Crimineel gedrag mag nooit normaal worden", aldus de Almelose burgervader.