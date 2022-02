Programma: Go Ahead Eagles in kwartfinales KNVB Beker, topper voor Twente bij Ajax

Betaald voetbal

Een mooie week voor Go Ahead Eagles. De ploeg is als enige Overijsselse over in de KNVB Beker. Donderdag is NEC in Nijmegen de tegenstander in de kwartfinales. De dagen erna wordt er gevoetbald in de Eredivisie. Heracles Almelo komt al op vrijdag in actie en neemt het dan in eigen huis tegen FC Utrecht. Zaterdag gaat hekkensluiter PEC Zwolle op bezoek bij SC Cambuur en zondag speelt FC Twente de topper bij Ajax en ontvangt Go Ahead Eagles AZ.

Amateurvoetbal

Bij de amateurs is er opnieuw een inhaalronde. Op zaterdag is HHC nog vrij in de Tweede Divisie. Een stap lager komt Staphorst ook niet in actie, maar Excelsior'31 wel. Die ploeg gaat naar DOVO. Op zondag speelt HSC'21 bij Quick en ook de drie clubs in de hoofdklasse hebben een uitwedstrijd op het programma staan. Genemuiden gaat naar NSC Nijkerk, DETO naar ONS Sneek en Berkum naar Buitenpost. Ook in de lagere klassen wordt ingehaald.

Vrouwenvoetbal

In de Vrouwen Eredivisie spelen FC Twente en PEC Zwolle ook een uitduel. Twente gaat naar Heerenveen en PEC naar Ajax. De duels worden gespeeld op zaterdagavond. De Eredivisie gaat dit seizoen over anderhalve competitie zonder play-offs. Na speelronde 16 van komend weekend, wordt bepaald wat het vervolgschema is.

Basketbal

Het schema van Jolly Jumpers is nog ongewis. De basketbalbond heeft besloten om de competitie anders op te zetten. In plaats van anderhalve, spelen de ploegen een hele competitie. Daarvan moeten nog enkele duels gespeeld worden. Daarnaast volgt echter een competitie met de top vijf en een aparte met de onderste vier. Die ploegen behouden hun punten en spelen in twee poules één keer tegen elkaar. De bovenste vijf zijn zeker van de play-offs, die niet met vier, maar met acht ploegen wordt gespeeld, van de onderste vier valt de nummer laatst af voor die play-offs. Landstede Hammers is deze week vrij.

Handbal

Bij de handbalsters staat de Overijsselse wedstrijd tussen DSVD en Kwiek op het programma. Zij staan zaterdag tegenover elkaar. Zondag speelt Borhave tegen Fortissimo.

Squash

De squashers van Twente komen morgen voor het eerst in actie sinds 10 november. De ploegen in de Eredivisie hebben slechts twee duels achter de rug. Morgen is dus speelronde drie. Daarin neemt Twente het thuis in Hellendoorn op tegen Drachten.

Volleybal

De vrouwen van hekkensluiter Set-Up'65 komen in het weekend twee keer in actie in de Eredivisie. Zaterdag speelt ze thuis tegen Peelpush en zondag bij Apollo 8. Zaterdag gaat Regio Zwolle naar VV Utrecht en zondag neemt Eurosped het op tegen Peelpush.

Waterpolo

Ook de mannen van Het Ravijn spelen deze week twee keer. Morgen bij AZC en zaterdag bij UZSC. De vrouwen van de Nijverdalse ploeg nemen het zaterdag op tegen Polar Bears.