Ommer kerken halen al 32.000 euro binnen voor energiecompensatie

Kerken in Ommen hebben 32.000 euro opgehaald om minima te helpen bij het betalen van de hoge energierekening. Volgens predikant Kest Jelsma kunnen hiermee 150 huishoudens worden geholpen. De actie 'Ommen voor warmte' is vorig jaar november gestart en kreeg landelijk veel navolging. Opmerkelijk: het van oorsprong protestantse initiatief is genomineerd voor een rooms-katholieke prijs.

Jelsma verwacht dat aan het eind van deze maand het geld in de vorm van bonnen kan worden verstrekt. De praktische uitwerking van de actie had volgens de predikant nog wel wat voeten in de aarde, "want we willen voorkomen dat mensen in de problemen raken."

De gemeente Ommen heeft toegezegd dat het extraatje niet zal worden verrekend met een bestaande uitkering. Er bestaat een goede kans dat Ommen de opbrengst van de actie zal verdubbelen.

Betrokkenheid gemeente Ommen

Jelsma onderstreept dat de actie dankzij de betrokkenheid van de gemeente kan slagen, omdat hij geen persoonlijke gegevens heeft van de mensen die mogelijk recht hebben op de tegemoetkoming. De gemeente geeft die adressen niet, maar is wel bereid de mensen die hiervoor in aanmerking komen een brief te sturen.

Zelf zijn de kerken door een beperkt aantal mensen benaderd die er gebruik van willen maken.

Het is een druppel op de gloeiende plaat. Er moet structureel iets veranderen Kest Jelsma, predikant in Ommen

"We realiseren ons steeds meer dat wat we doen een druppel op de gloeiende plaat is", zegt Jelsma. "Er moet structureel iets veranderen, want eenmalig tweehonderd euro om boodschappen te doen gaat het probleem van de hoge energieprijs en de inflatie niet oplossen."

Het toegezegde geld staat op rekening van het Noodfonds, waaruit de kerken in december ook altijd de minima iets extra's geven. Bij de actie zijn ook de plaatselijke supermarkten betrokken. "Die doen er ook nog een bedrag bij, en de mensen kunnen waarschijnlijk straks hun bonnen laten scannen zodat ze niet bij de kassa de bonnen hoeven te tonen."

Nominatie voor Ariënsprijs

Het initiatief van Ommen is genomineerd voor de Ariënsprijs. Deze prijs van het Aartsbisdom Utrecht wordt eens in de drie jaar uitgereikt aan initiatieven op het gebied van caritas en diaconie, zoals armoedeprojecten. Ook oecumenische initiatieven of activiteiten die voortkomen uit een samenwerking met niet-kerkelijke organisaties konden worden genomineerd.

Aan de prijs is een geldbedrag van 1500 euro gekoppeld. De jury maakt op 22 oktober in Deventer bekend wie van de 25 genomineerden uiteindelijk de winnaar is.