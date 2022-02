Dealers geven gratis drugs aan kinderen in Zwolle: "Dat verdient een keiharde aanpak"

Het zijn de woorden van Wietse de Boer van de ChristenUnie. Hij wil - samen met Swollwacht - meer toezicht op hotspots waar gedeald wordt, een betere voorlichting en een hardere aanpak van dealers die de drugs aan jongeren verstrekken en verkopen.

Gratis drugs

"We weten dat het al langer gebeurt op diverse plekken in de stad. Maar afgelopen zomer zijn er bij ons ook meldingen binnengekomen van ouders die vertellen dat hun kinderen in het park gratis drugs aangeboden hebben gekregen", vertelt De Boer.

Dat zou onder andere zijn gebeurd in Park de Wezenlanden. Dealers zouden de drugs gratis aanbieden aan kinderen om ze er kennis mee te laten maken en ze op die manier het circuit in te zuigen.

Drugs op bestelling

De politicus hoort dat ook op scholen in drugs wordt gehandeld. "Mijn dochter zit in de vierde klas van de middelbare school en vertelde onlangs dat klasgenoten van haar online drugs bestelden. En dat die drugs ook heel snel op school werden afgeleverd, buiten het zicht van de conciërge."

Het geeft aan hoe gemakkelijk het gaat en hoe kwetsbaar kinderen op school zijn om met drugs in aanraking te komen. "Het is belangrijk dat we daar meer voorlichting over geven, zodat kinderen weerbaar worden. Dat ze niet onder groepsdruk bezwijken om ook te gaan gebruiken."

Consequenties

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat ze de plekken waar drugs wordt gedeald in beeld heeft. Ook zouden de dealers bij politie en jongerenwerkers bekend zijn, maar daarmee nemen ChristenUnie en Swollwacht geen genoegen mee.

"Als de gemeente daadwerkelijk zicht heeft op die dealers, dan wil ik ook dat dat consequenties heeft. We moeten ze op de huid zitten, dat ze heel goed weten dat we dit in Zwolle niet toestaan", aldus De Boer.

De politicus beseft dat hij niet over de strafbaarheid gaat. "Dat is aan politie en justitie, maar wat mij betreft gaan ze wel een verplicht gemeentelijk hulpverleningstraject in."

Skatebaan

De zorgen van De Boer worden gedeeld door de jongeren op een skatebaan in Park de Wezenlanden. Zij weten uit eigen ervaring dat er veel drugs aangeboden wordt en dat ook jonge kinderen benaderd worden door dealers. "Ik maak vaak mee dat je hier mensen ziet dealen", zegt David.

Hij vervolgt: "Je weet natuurlijk niet wat er precies gebeurt, want het wordt niet heel openbaar gedaan, maar het valt wel op." Zijn vriend Auke beaamt dat. "Ik merk zelf niet dat het gratis is, maar ik krijg wel regelmatig wat aangeboden met de vraag of ik ook wil kopen."

Skatebaan in Park de Wezenlanden (Foto: RTV Oost )

Geen keuze

Het zou volgens beide skaters goed zijn als daar meer aandacht aan geschonken wordt en ook meer toezicht op komt. "Vanaf een bepaalde leeftijd is het natuurlijk je eigen keuze wat je in je lichaam stopt. Maar jonge kinderen hebben die keuze niet, omdat ze niet weten waar ze aan beginnen. Dat is zorgelijk."

Toch ziet het stadsbestuur nog geen aanleiding om meer mensen en extra middelen in te zetten. Het college is ervan overtuigd dat de politie en jeugdwerkers de probleemplekken goed in kaart hebben en ingrijpen waar nodig is.

Meldpunten

Maar dat stelt de ChristenUnie niet gerust. "Volgens mij zou het goed zijn om bijvoorbeeld meer aandacht te genereren voor de meldpunten. Dat je weet - als je ergens een onderbuikgevoel over hebt - waar je terecht kan", aldus De Boer.

Hij denkt dat veel inwoners een soort van drempelvrees hebben om misstanden te melden. "Dat moeten we wegnemen en het zou ook goed zijn als de instanties teruggeven wat er uiteindelijk met de melding is gebeurd."

De gemeenteraad gaat vanavond vergaderen over het onderwerp.