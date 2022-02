Hoe richt je een politieke partij op? RTV Oost doet mee aan verkiezingen

Voor zover na te gaan heeft er nog nooit een omroep meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen. Daar lijkt verandering in te komen nu een door RTV Oost-medewerkers opgerichte partij mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Almelo. Politiek redacteur Pepijn van den Brink, en verslaggevers Frank Janssen en Leroy Vugteveen zijn de drijvende krachten achter de partij.

Het idee ontstond tijdens een brainstorm, waarbij de vraag opdook wat er komt kijken bij het oprichten van een partij. Wat heb je nodig, wat moet je doen en wat kost het? "De beste manier om dat uit te vinden is het gewoon zelf gaan doen", aldus Pepijn van den Brink.

Zo gezegd, zo gedaan. De keuze om in Almelo mee te doen aan de verkiezingen was een bewuste. "Ik woon daar, in Almelo, net als Leroy Vugteveen", vertelt verslaggever Frank Janssen. "Daarnaast bestaat de gemeenteraad van Almelo nu uit vijftien fracties, dus we dachten: daar kan nog best een zestiende bij."

Alles gefilmd

Voor de oprichting van de partij werd onder andere de hulp ingeroepen van een politicoloog en van burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo. In een zesdelige serie op YouTube en televisie wordt de kijker meegenomen in de politieke ambities van het drietal.

Of het lukt om echt zetels te gaan veroveren, wordt aan het eind van de serie duidelijk. De eerste aflevering verschijnt vanavond om zeven uur op het YouTube-kanaal van RTV Oost. Tot die tijd is er het nodige te horen over de serie en de raadsverkiezingen op radio en televisie.