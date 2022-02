Gezocht: steunouders die een dagdeel willen oppassen

Kinderen grootbrengen is een hele klus en dat kan je soms even te veel worden. Daarom kan je in Zwolle een beroep doen op een zogenoemde steunouder die een dagdeel jouw kind onder zijn hoede kan nemen. Maar in Zwolle lopen vraag en aanbod niet helemaal in de pas. "Er staan nu meer dan twintig gezinnen op de wachtlijst."

Al vijf jaar kunnen ouders via Travers hulp krijgen van een steunouder. Bianca Samson probeert altijd een goede match te vinden tussen vraag- en steunouders. Ze doet dit werk in opdracht van de gemeente Zwolle. Travers valt onder de landelijke organisatie van Steunouder Nederland.

Spannend

Ouders kunnen om hulp vragen om allerlei redenen. Er hoeft dan ook niet altijd sprake te zijn van ernstige problematiek. "Iemand kan net verhuisd zijn en nog geen netwerk hebben opgebouwd, of zit er helemaal doorheen na een zwangerschap. Dan kunnen wij bemiddelen."

Samson merkt dat ouders toch een drempel over moeten om hulp te vragen. "We zien dat mensen het lastig en vaak ook spannend vinden om hun kind aan te melden voor een steunouder." Maar van schaamte is volgens Samson geen sprake.

Nieuwe steunouders gezocht

In de voorgaande jaren waren er in Zwolle veertig gezinnen waar een kind een dagdeel kon meedraaien, maar inmiddels loopt de vraag en het aanbod niet meer in de pas. Op dit moment staan er al een heleboel gezinnen op de wachtlijst.

Corona speelt hierin mogelijk een rol, denkt Samson. '"Veel steunouders zijn nu extra voorzichtig." Daarom is ze op zoek naar nieuwe steunouders. Daaraan worden overigens geen strenge eisen gesteld. "We vragen alleen een bewijs van goed gedrag en affiniteit met kinderen."

Goede match

Verder worden referenties opgevraagd en nagetrokken, en moet de steunouder voor een jaar beschikbaar zijn. "Maar er moet vooral een goede match zijn tussen het kind en de steunouder. Als die er blijkt te zijn, kan er zomaar sprake zijn van een blijvende relatie", vertelt Samson.

Het gaat overigens om kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Veel verzoeken om deze tijdelijke vorm van vrijwillige hulp komen via het Leger des Heils, Trials of andere hulpverlenende instanties.

Ook Steenwijkerland doet mee

Ook de gemeente Steenwijkerland begint in maart met steunouders. Wethouder Trijn Jongman is blij met het initiatief. “Een steunouder biedt ouders op een hele laagdrempelige manier een vangnet waar ze - als ze dat willen - gebruik van kunnen maken."

Hij vervolgt: "Voor ouders is het fijn als ze even wat rust kunnen nemen als dat nodig is en dan weten dat hun kind bij een steunouder in goede handen is." Ook in Kampen en Zwartewaterland draait het initiatief al.