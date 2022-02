Toch fans welkom bij thuiswedstrijden Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles ziet daarmee af van de mogelijkheid het stadion in zijn geheel dicht te laten, zoals het eerder overwoog. FC Twente doet dat zaterdag wel, onder het motto iedereen naar binnen of niemand naar binnen. Met de huidige maatregelen kunnen niet alle seizoenkaarthouders en sponsoren naar binnen bij de meeste clubs, waardoor keuzes moeten worden gemaakt.

"Allerbeste bedoelingen"

Vertegenwoordigers van verschillende supporters- en sponsorgeledingen gaven eerder bij de clubleiding van Go Ahead Eagles aan voorstander te zijn van een boycot. Uit een enquête bleek echter dat zeventig procent van de fans en sponsoren wél graag wil dat het stadion opengaat met een derde capaciteit. Dat is ook de nadrukkelijke wens van de spelers en staf van Go Ahead Eagles.

"Uiteraard hebben we dit met de allerbeste bedoelingen gedaan, anders steek je er niet zoveel tijd en energie in", aldus algemeen directeur Jan Willem van Dop. "We wilden bij het maken van de keuze niet voor de mensen spreken, maar mét de mensen. Want dat is waar het bij dit enorme dilemma precies om gaat: niet om het geld of om de organisatie, maar om de mensen."

Teleurgesteld

"Wij hebben vanaf het begin beseft dat we het binnen deze maatregel nooit iedereen naar de zin kunnen maken", vervolgt Van Dop. "Bij de andere clubs hebben we eerder kunnen zien dat, welk besluit er ook is genomen, teleurgestelde reacties volgden van mensen die het er niet mee eens zijn. Dat zal bij ons niet anders zijn."