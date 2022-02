Verdachte in zaak moordaanslag advocaat Schol wil nieuwe rechters bij andere strafzaak

De Deurningse oud-sportschoolhouder R.B. wil dat andere rechters zijn strafproces voorzitten. Vandaag moest hij zich verantwoorden voor onder meer hennepteelt en faillissementsfraude. Maar door justitie wordt R.B. ook gezien als opdrachtgever voor de moordaanslag op de Enschedese advocaat Schol. En in een voorbereidende zitting in die laatste zaak was een rechter aanwezig, die ook vandaag in de combinatie van rechters zat.

Volgens de advocaat van R.B. vertoont dat tekenen van partijdigheid. "Die rechter heeft inzage gehad in politiedossiers over de moordaanslag. Wij hebben 0,0 dossierstukken in die zaak. We vragen ons af of de rechter nog wel onbevooroordeeld naar de zaak van vandaag kan kijken."

Plantage in de mestkelder

Die zaak draait om een hennepplantage die bij zijn woonboerderij werd ontdekt. Daar lag ook zo'n 16 kilo gedroogde wiet. Daarnaast wordt R.B. verdacht van het witwassen van zevenhonderdduizend euro en fraude rondom het faillissement van zijn sportscholen.

De hennepkwekerij met een kleine duizend planten - stekjes en volgroeid gewas - werd in 2017 ontdekt in de mestkelder van een paardenschuur bij zijn woonboerderij. Op de zolder van diezelfde schuur lag de gedroogde wiet. R.B. ontkent dat hij betrokken was bij die kwekerij. Hij wijst op een document dat bij een notaris is gevonden, waarin staat dat iemand anders de verantwoording voor de drugsplantage neemt. Echter, dat stuk is niet ondertekend.

Handel in paarden

De man wordt dus ook verdacht van het witwassen van zevenhonderdduizend euro. Hij zou geen legale inkomsten hebben kunnen aantonen, terwijl dat bedrag wel op zijn rekening stond. Het OM zegt dat het vermoedelijk om drugswinsten gaat.

De Deurninger zelf zegt dat het opbrengsten zijn uit de verkoop van paarden. Zo zou hij een paard hebben verkocht voor een kwart miljoen. En het zou niet het enige raspaardje zijn geweest dat hij privé heeft verkocht. Daarnaast verkocht hij naar eigen zeggen een Duitse bolide voor 'goed geld'. R.B. zegt voor deze paarden- en autohandel getuigen te hebben.

Op de dag dat de hennepplantage werd ontdekt, heeft de politie bij doorzoeking van de woonboerderij ook meerdere wapens en een handgranaat gevonden.

Failliete sportschool

Naast bovenstaande zaken wordt hij er ook van verdacht frauduleus gehandeld te hebben bij de afwikkeling van het faillissement van zijn sportscholen. Hij zou geen inzage hebben gegeven in de administratie en goederen uit de failliete boedel hebben onttrokken. Het OM denkt dat hij via de sportscholen drugsgeld wit waste.

Op de achtergrond speelt een ander onderzoek naar de oud-sportschoolhouder. Zo wordt hij door het OM gezien als opdrachtgever voor de moordaanslag op de Enschedese advocaat Schol. Die zaak diende vandaag niet. De beschoten advocaat was betrokken bij de afwikkeling van het faillissement van de sportscholen en heeft aangifte gedaan tegen de sportschoolhouder. Sindsdien staan de verhoudingen tussen beide mannen op scherp. Justitie zegt aanwijzingen te hebben dat R.B. achter de moordaanslag zit. De Deurninger is dan ook officieel verdachte.

Wraking

Afgelopen maand diende bij de rechtbank het strafproces tegen twee mannen uit Hengelo, die in opdracht van R.B. de advocaat zouden hebben beschoten. Een van de rechters die ook vandaag in het voorzittend trio zat, heeft zich in de voorfase met het onderzoek naar die moordaanslag bemoeid. "Zij is daarom niet onbevooroordeeld", aldus de advocaat van R.B.

De rechtbank zal op korte termijn een zogenoemde wrakingskamer samenstellen. Die zal beoordelen of de bewuste rechter zich moet terugtrekken uit de zaak rondom de vermeende faillissementsfraude en hennepplantage.

Gekleurde getuige

R.B.'s advocaat is het er ook niet mee eens dat de beschoten advocaat door het OM wordt opgeroepen als getuige in de zaak van faillissementsfraude. "De heer Schol heeft in het strafproces rondom de aanslag op zijn leven gebruik gemaakt van zijn slachtofferverklaring. Daarin heeft hij keihard te kennen gegeven dat mijn cliënt de opdrachtgever is. Zo iemand heeft een gekleurde bril op en is niet meer in staat om onbeoordeeld naar een faillissementszaak te kijken."

De rechtbank heeft op dat bezwaar nog geen antwoord gegeven, aangezien eerst bepaald moet worden of één van de rechters vervangen moet worden. De zaak rond faillissementsfraude en hennepteelt gaat op een nog onbekende datum verder.