"Meisje, kom eens hier": Enschede opent meldpunt tegen seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op straat is al langer een probleem in Enschede. De stad koos vorig jaar voor een hardere aanpak: in mei besloot de gemeenteraad om seksuele intimidatie op straat strafbaar te gaan stellen. In de maanden daarna volgde een uitgebreide campagne tegen de ongewenste straatintimidatie.

Eigen ervaring delen

Nu neemt Enschede een volgde stap, met het openen van een meldpunt. Dat meldpunt is opgezet door Vizier, een organisatie die strijdt tegen discriminatie en ongewenst seksueel gedrag. "Het blijkt dat seksuele intimidatie in de openbare ruimte, maar ook op het werk en dergelijke, steeds vaker voorkomt", zegt Sylvia Koster van Vizier. "Nu er incidenten openbaar zijn gemaakt, is ook de behoefte groter om de eigen ervaring te delen."

Iemand die een melding van seksueel wangedrag doet bij het meldpunt, krijgt een persoonlijk gesprek met Koster. "We gaan het verhaal aan, ik ben het luisterend oor. Vervolgens gaan we de melding registeren en kijken we wat de vervolgstappen zijn. We helpen met het doen van aangifte en is er sprake van aanranding, dan help ik doorverwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld. Zodat ze echt het idee hebben dat ze er niet alleen voor staan."

Deze jonge vrouwen vinden het goed dat er nu een meldpunt is:

'Meld het'

Veel vrouwen - maar ook mannen - die worden lastiggevallen op straat, zeggen nu niet te weten waar ze terecht kunnen met hun klacht. "Meld het", is Kosters oproep. "Daarmee kunnen we de hotspots in kaart brengen en kan de gemeente ook specifiek beleid maken in die zone."

In Arnhem heeft Vizier al eerder een soortgelijk meldpunt opgezet. "Wat je ziet, is dat er vaak een tijd overheen gaat voordat mensen beseffen dat ze iets moeten doen. Dat zie je eigenlijk in alle meldingen terugkomen. Er zo kunnen er zo maar twee maanden overheen gaan voordat mensen een melding doen", aldus Koster.

Sinds 1 januari 2022 is seksuele intimidatie op straat in Enschede officieel strafbaar, door de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) erop aan te passen. Daarmee wil de stad vooral een statement maken, want het verbod is lastig te handhaven als er niet op heterdaad betrapt wordt. "Voordeel van de uitbreiding van de APV is wel dat direct tegen hinderlijk gedrag kan worden opgetreden, ook zonder dat degene die zich belaagd of geïntimideerd voelt, eerst aangifte moet doen", aldus een gemeentewoordvoerder.

'Hard aanpakken'

Hoewel vooral veel vrouwen een melding doen, is het volgens Koster een misverstand dat alleen zij last hebben van seksuele intimidatie. "Mannen, transgenders en andere mensen hebben er ook last van, ook op hen kan het een enorme impact hebben."

"Een meldpunt is een stap in de goede richting", vindt Malkis Jajan. Hij zet zich als VVD-raadslid in Enschede al langer in voor een 'keiharde' aanpak van de straatintimidatie. "Met het meldpunt kunnen we beter weten waar seksuele straatintimidatie veel voorkomt en daar hard ingrijpen. Ook kunnen we zo beter meten of de maatregelen die we nemen, zoals onze campagne, het ingestelde verbod en de extra handhaving, ook daadwerkelijk werken."

Het meldpunt is te vinden via meldseksueleintimidatie.nl.