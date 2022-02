Van ruisen van de zee tot een fluitketel: aandacht voor "voortdurend storende" tinnitus

Deze week is het de Week van het Oorsuizen om extra aandacht te vragen voor de problemen die mensen ervaren. "Tien tot vijftien procent van de mensen ervaart tinnitus", aldus Leijendeckers. "Die zien we niet allemaal op het spreekuur, veel mensen kunnen er goed mee omgaan. Een gedeelte heeft er problemen mee, die zien we wel terug."

Gehoorverlies

"Het komt uit de hersenen", legt Leijendeckers uit. "Er is eigenlijk sprake van een soort competitie in de hersenen, een spontante zenuwactiviteit. De hersenen kunnen ook reageren op gehoorverlies en zelf ook activiteiten ontwikkelen die je dan hoort als tinnitus."

Het kan voorkomen dat mensen die geen last hebben van gehoorklachten, toch last hebben van tinnitus. "Maar we zien heel duidelijk dat het vaak wel gepaard gaat met gehoorverlies, al hoeft het dan niet eens zo te zijn dat je echt merkt dat je dingen niet goed kunt verstaan."

Het stoort voortdurend, omdat je een geluid hebt dat op de voorgrond wil komen Joop Leijendeckers, audioloog bij het Audiologisch Centrum Zwolle

Van minder 'aanwezige' geluiden zoals het ruisen van zee of regen, tot schelle geluiden zoals een fluitketel of het testbeeld. De geluiden variëren enorm. "Sommige mensen horen beide soorten geluiden, of verschillend per oor", aldus de audioloog. "Het stoort voortdurend, omdat je een geluid hebt dat op de voorgrond wil komen."

Stress en vermoeidheid

"We horen vaak van patiënten dat het overdag nog wel gaat, maar als mensen gaan slapen komt de piep of ruis weer opzetten. Dat komt omdat we overdag in een omgeving zijn waar van alles gebeurt en dan valt het minder op. Dan hebben mensen er ook minder last van."

De meest voorkomende oorzaken van tinnitus zijn stress en vermoeidheid, twee oorzaken die elkaar ook nog eens kunnen versterken. Er zijn wel manieren om het te verhelpen of te verlichten, aldus Leijendeckers. "We kijken naar het dagelijks patroon, ervaart iemand bijvoorbeeld veel stress? Dan kun je bekijken of er iets aan gedaan kan of moet worden. Als het gaat om gehoorverlies, dan is het belangrijk om dat zo goed mogelijk te revalideren."

"Doe je dat niet, dan moet die persoon zich extra inspannen om goed te horen en dat kost weer energie. We horen van slechthorenden dat ze aan het eind van de dag doodmoe zijn." Waarmee de vicieuze cirkel dus nog verder ingezet wordt en tinnitus versterkt kan worden.