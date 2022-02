Nog snel een lesje skiën in de indoor skihal? Dat wordt vechten voor een plekje

Nog snel even een skilesje voordat de wintersport begint, of juist even recreatief de ski's onderbinden? Wie op korte termijn nog terecht wil op één van de Overijsselse indoorpistes , heeft hoogstwaarschijnlijk pech.

Wintersportseizoen

"We moeten constant 'nee' verkopen. De telefoon staat de hele dag roodgloeiend van belletjes van mensen die vragen of ze nog terecht kunnen," vertelt Elko ter Beke van SnowiseSports Indoor Ski & Snowboard Twente. "We zitten zo vol, dat we niet eens meer hoeven te kijken of er ruimte is."

Wie hoopt dat er bij skihal Snowsports in Zwolle misschien nog plek is, komt bedrogen uit. Ook daar staat de telefoon roodgloeiend. "We zitten helemaal vol. Echt ongekend. We zitten eigenlijk tot na de voorjaarsvakantie afgeladen vol," vertelt Sylvia Nekedam van Snowsports.

Dat het indoor skiën op het moment populair is, is wel duidelijk. Dat heeft volgens Nekedam vooral te maken de versoepelingen van coronamaatregelen sinds 15 januari 2022. Voor de indoor skihallen betekende dit dat ook zij weer open mochten. Sindsdien worden ze platgebeld.

Maatregelen

Een groot deel van de maatregelen is nog altijd van kracht, zowel in binnen-en buitenland. Maar dat weerhoudt mensen er niet van om op wintersport te gaan, merkt Ter Beke: "We krijgen nu vooral veel beginners die even een lesje nemen voordat ze op wintersport gaan. Die komen er dan achter dat het toch wel lastiger is dan gedacht. Die boeken dan nog wat lessen bij."

Twee broertjes in de skihal trekken hun skischoenen vast aan. Zij zijn zo aan de beurt voor de les. "Ze zitten allebei op voetbal, maar toch is het straks voor de wintersport wel een goed begin om zo weer even te oefenen. In de voorjaarsvakantie gaan we naar Oostenrijk," vertelt een ouder.